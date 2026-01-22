Menu Rechercher
Commenter 25
OM : Benjamin Pavard absent face à Bruges

Par Josué Cassé
1 min.
Benjamin Pavard à l'échauffement avec l'OM @Maxppp
Pour l’OM, tout se jouera sur l’ultime journée. Balayés par les Reds, mercredi soir, les hommes de Roberto De Zerbi devront assurer leur avenir européen sur la pelouse de Bruges, mercredi prochain. Une rencontre sous haute tension, d’ores et déjà qualifiée de finale que Benjamin Pavard ne disputera pas.

Sous le coup d’une suspension avant la rencontre face à Liverpool, l’ancien joueur de l’Inter Milan, très décevant tout au long du match, a, en effet, écopé de la sanction redoutée au retour des vestiaires, en poussant bêtement Kerkez lors d’un arrêt de jeu. Résultat, le Français ne pourra pas aider ses partenaires, plus que jamais sous pression.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (25)
