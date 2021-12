L'OM, l'OL et Rennes pas intéressés par Youcef Belaïli

La suite après cette publicité

Alors qu'il vient de remporter la Coupe arabe avec l'Algérie aux dépens de la Tunisie en finale ce samedi (2-0, a.p.), Youcef Belaïli (29 ans) va rapidement devoir se reconcentrer sur son avenir. Car l'attaquant passé par l'Angers SCO vient de résilier son contrat avec son ex-club, le Qatar SC, avec l'ambition de signer en faveur d'une écurie européenne et de montrer qu'il dispose des capacités pour briller sur le Vieux Continent.

Selon nos informations, le Fennec aux 31 capes avec l'Algérie a eu des discussions avec Montpellier qui n'ont pour le moment pas abouti à un accord. S'il a bien été proposé à bon nombre de clubs en Ligue 1, dont l'OL, l'OM et le Stade Rennais FC, aucune de ces équipes n'a souhaité donner suite à ces approches. Les trois cadors de l'élité française n'étaient pas intéressées par le profil de Youcef Belaïli. En revanche, le natif d'Oran figure sur les tablettes d'Al-Jazira Club et d'Al-Ain. Le clan du principal protagoniste réclame lui un salaire deux millions d'euros net par an. Sa quête de trouver un club européen majeur s'annonce ardue, à moins de revoir ses prétentions salariales à la baisse.