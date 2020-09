N'Golo Kanté veut quitter Chelsea

Cet été, Chelsea a été le principal dynamiteur du marché estival en Europe. Maintenant, les Blues doivent céder quelques éléments indésirables. Il se pourrait pourtant bien que les pensionnaires de Stamford Bridge voient partir des joueurs qui n'étaient pas prévus dans les départs initialement. En effet, deux milieux de terrain de l'équipe de Frank Lampard sont annoncés sur le départ.

Le premier est Jorginho, un homme de base de l'ancien international anglais aujourd'hui installé sur le banc de l'équipe londonienne. Le second, lui, est Français et il s'agit de N'Golo Kanté. Selon les informations de The Express, le champion 2018 avec l'équipe de France de Didier Deschhamps veut quitter la capitale anglaise alors qu'il ne reste que quelques jours avant la fin du marché, le 5 octobre.

L'Inter toujours à l'affût

« Il y a beaucoup de rumeurs sur ces joueurs et d'autres aussi, donc chaque joueur serait toujours dans une situation au cas par cas, et une solution serait trouvée si c'était une solution heureuse pour le joueur, pour moi et le club. Encore une fois, ce sont des rumeurs, je ne peux pas parler de ces choses, mais quand les joueurs sont à nous, ce n'est pas ma position de spéculer sur ce qui peut être, et c'est la même chose de l'autre côté sur des joueurs d'autres clubs », déclare ainsi Frank Lampard.

Le coach de Chelsea ne ferme donc pas vraiment la porte aux départs. Concernant l'ancien milieu de terrain de Caen, l'Inter Milan d'Antonio Conte, qui a remporté un match haletant ce samedi face à la Fiorentina (4-3), est toujours sur les rangs. Reste maintenant à savoir si Lombards et Londoniens trouveront un accord financier pour le départ de Kanté. Le temps presse et rien n'est acquis...