La déclaration d'amour de Giovanni Simeone au Napoli

Présent en conférence de presse à quelques heures d'affronter les Glasgow Rangers (ce mercredi, 21h), Giovanni Simeone a délivré son ressenti sur la ville de Naples, son nouveau lieu de vie et de travail, lui qui a rejoint le sud de l'Italie à l'occasion du dernier mercato estival, en provenance de l'Hellas Vérone.

« Je suis un homme de la mer, quand j'ouvre les fenêtres et que je la vois, je vais bien. Parfois, je bois du maté, regarde la mer et je me détends. Je suis content d'être à Naples depuis le premier jour, je me sens partie prenante de cette passion », a révélé l'Argentin. Buteur à 4 reprises cette saison (dont 2 fois en Ligue des Champions), Cholito tentera ce soir, devant son public, de faire de nouveau exploser le cratère du stade Diego Armando Maradona.