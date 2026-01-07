Sunderland : Nordi Mukiele impressionne et pourrait poser un sérieux dilemme à Didier Deschamps

Performant avec le RB Leipzig en Bundesliga, Nordi Mukiele avait logiquement attiré l’attention du PSG à l’été 2022. Recruté pour environ 15 millions d’euros, l’international français apparaissait comme un coup intelligent sur le papier : un défenseur puissant, polyvalent, capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur le flanc droit. Pourtant, sous la direction de Luis Enrique, l’histoire parisienne ne prendra jamais. Le courant ne passe pas, les opportunités se font rares, et Mukiele finit par quitter la capitale pour se relancer en Bundesliga, prêté au Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Un passage plutôt convaincant, mais insuffisant pour s’inscrire dans les plans du technicien espagnol à long terme. Le PSG tranche alors définitivement et laisse filer son défenseur, qui choisit de rebondir en Premier League, du côté de Sunderland. Un choix qui, aujourd’hui, ressemble clairement à une décision parfaitement calculée.

Car à Sunderland, Nordi Mukiele a enfin retrouvé du temps de jeu et son ancien statut. Actuellement huitième de Premier League, à seulement 4 points du quatrième Liverpool, le club entraîné par Régis Le Bris réalise une première moitié de saison convaincante. Plusieurs individualités se distinguent, comme Isidor en attaque ou Enzo Le Fée au milieu, mais c’est bien Mukiele qui impressionne le plus défensivement. Qu’il évolue dans l’axe ou au poste de latéral droit, il est devenu un titulaire indiscutable : 19 matches disputés, 19 titularisations. Une régularité rare à ce niveau, assortie de statistiques offensives notables pour un défenseur, avec un but et une passe décisive, inscrits face aux Wolves et contre Arsenal. À 28 ans, Mukiele semble avoir atteint une pleine maturité.

Un combat référence face à Erling Haaland

Sa montée en puissance a véritablement éclaté aux yeux du grand public lors du choc face à Manchester City lors de la 19e journée de Premier League. Dans un Stadium of Light en ébullition, transformé cette saison en véritable forteresse, où aucune grande équipe, pas même Arsenal, n’est repartie avec les 3 points, Nordi Mukiele a livré une prestation majuscule. Opposé à Erling Haaland, meilleur buteur du championnat (19 buts), l’ancien Parisien a remporté la majorité de ses duels, isolant totalement l’attaquant norvégien. Haaland réduit au silence, City en grande difficulté, seulement 2 tirs cadrés en première période : un record négatif pour l’équipe de Pep Guardiola. L’ancien du PSG, impérial, a été logiquement récompensé par le trophée d’homme du match, symbole d’une domination défensive totale.

Même Pep Guardiola a dû s’incliner face à l’évidence : « nous acceptons ce point. En seconde période, l’équipe a mieux joué et s’est créé davantage d’occasions franches. En première période, nous avons vraiment peiné face au pressing de Sunderland. » Un aveu fort, qui souligne l’impact du défenseur français dans l’organisation des Black Cats. Et loin d’être un coup d’éclat isolé, Mukiele a confirmé ce niveau d’exigence face à Tottenham ce dimanche (1-1). Encore solide, encore dominateur, il a pris Richarlison au duel et en est sorti vainqueur à plusieurs reprises. Plus intéressant encore, il s’est projeté vers l’avant, montrant une vraie aisance technique et une lecture du jeu digne d’un défenseur moderne, complet, paradoxalement très proche des profils recherchés par Luis Enrique… qui n’en voulait plus au PSG.

Une éventuelle place à la Coupe du Monde 2026 ?

Dès lors, une question se pose naturellement : Nordi Mukiele peut-il redevenir une option crédible pour l’équipe de France ? À Sunderland, le débat est lancé. Sur X, le club a reposté une publication du joueur célébrant son trophée d’homme du match, en identifiant directement l’équipe de France. Un clin d’œil lourd de sens, reflet d’un sentiment partagé par une grande partie des supporters : Mukiele a sa place dans la discussion. La concurrence reste féroce, évidemment. À droite, Jules Koundé et Malo Gusto disposent d’un temps d’avance. Dans l’axe, Upamecano et Saliba semblent intouchables, mais derrière eux, tout est ouvert. Lucas Hernandez, malgré 6 bons mois au PSG, n’est pas intouchable. Ibrahima Konaté traverse une période compliquée avec Liverpool, à l’image de son équipe. Et surtout, Mukiele a pour lui un atout majeur : sa polyvalence.

D’autant plus que Didier Deschamps connaît déjà le joueur. En 2021, le sélectionneur des Bleus avait fait appel à Mukiele après l’exclusion de Jules Koundé face à la Bosnie. Il avait alors rejoint le groupe, à la veille d’un déplacement crucial en Ukraine pour les éliminatoires du Mondial 2022. Une preuve que le défenseur figure déjà dans les radars fédéraux. À quelques mois de la Coupe du Monde 2026, Nordi Mukiele sait qu’il n’a jamais été aussi proche d’un retour dans le débat. S’il maintient ce niveau d’exigence et cette constance en Premier League jusqu’à fin mai, date de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial, il ne sera plus seulement un outsider, mais un candidat crédible.