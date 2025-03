MU - Arsenal : les compositions sont tombées

Ce dimanche, la 28e journée de Premier League offre un joli duel entre Manchester United et Arsenal. À domicile, les Red Devils s’articulent dans un 3-4-2-1 avec André Onana dans les cages derrière Matthijs de Ligt, Victor Lindelöf et Leny Yoro. Le double pivot est assuré par Casemiro et Bruno Fernandes tandis que Noussair Mazraoui et Diogo Dalot assurent les rôles de pistons. Devant, Joshua Zirkzee prend la pointe de l’attaque avec Alejandro Garnacho et Christian Eriksen en soutien.

De leur côté, les Gunners s’organisent dans un 4-3-3 avec David Raya qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Riccardo Calafiori. Thomas Partey se retrouve dans l’entrejeu avec Martin Odegaard et Declan Rice. Enfin, Ethan Nwaneri et Leandro Trossard accompagnent Mikel Merino en attaque.

Les compositions

Manchester United : Onana - De Ligt, Lindelöf, Yoro - Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dalot - Eriksen, Garnacho - Zirkzee

Arsenal : Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori - Odegaard, Partey, Rice - Nwaneri, Merino, Trossard