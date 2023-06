Bordeaux-Rodez : le CNOSF se réunira le 23 juin concernant l’affaire Buadés

L’affaire Lucas Buadés n’est pas encore complètement réglée. Si la commission de discipline de la LFP a rendu son verdict après l’arrêt du match entre Bordeaux et Rodez, en donnant la victoire sur tapis vert aux Ruthénois et en infligeant un point de pénalité aux Girondins pour la saison prochaine mais aussi la fermeture du tribune sud du Matmut-Atlantique pour deux matchs fermes et deux autres avec sursis, le club présidé par Gérard Lopez a décidé de contre-attaquer.

Alors que cette sanction prive Bordeaux d’une éventuelle montée en Ligue 1, les dirigeants bordelais ont notamment fait appel de cette décision devant le Comité national olympique français (CNOSF). Et selon une information de nos confrères de L’Equipe, l’audience devrait être fixée le vendredi 23 juin à 11h30. Pour rappel, le CNOSF ne peut donner qu’un avis, qui ne sera pas forcément suivi d’effet. Le conseil d’administration de la LFP pourra en effet ne pas en tenir compte et maintenir la décision de sa commission de discipline.

