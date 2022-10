PSG : une défense inquiétante

La suite après cette publicité

L'été dernier, Luis Campos, le nouveau conseiller du football du Paris Saint-Germain, avait fait du recrutement d'un défenseur une priorité. Le Portugais avait d'ailleurs jeté son dévolu sur Milan Skriniar, le boss de la défense de l'Inter. Au final, ,i Skriniar, ni aucun autre central n'a débarqué dans la capitale. Un échec que Christophe Galtier avait reconnu face aux médias, ne cachant pas sa frustration d'ailleurs. Et pour cause. Numériquement, Paris est limité en termes de solutions, surtout depuis que "Galette" a instauré une défense à trois.

En cas de blessure, et vu le calendrier démentiel prévu, la situation pouvait devenir périlleuse. Eh bien ça n'a pas raté, puisque Presnel Kimpembe s'est blessé le 10 septembre dernier contre Brest. Depuis, Paris a compensé son absence et a enchaîné trois victoires contre le Maccabi Haïfa, l'OL et Nice. Trois adversaires non négligeables, mais pas vraiment des terreurs. Ce mercredi soir, contre le Benfica, la situation à flux tendu de la défense centrale parisienne a été davantage soulignée.

Sauvés par Donnarumma

En début de match, Marquinhos, Danilo et Sergio Ramos ont multiplié les relances hasardeuses devant leur but, mettant parfois Gianluigi Donnarumma en mauvaise posture. Et face à une équipe adorant passer dans le dos des pistons franciliens, Danilo et Ramos ont souvent été malmenés. L'Espagnol parvient certes à enchaîner les matches, mais il a été catastrophique à Lisbonne. L'arrière-garde a d'ailleurs remercié Donnarumma à trois reprises en première période. L'Italien a sorti le grand jeu dans ses face-à-face avec Gonçalo Ramos (8e) et David Neres (18e), avant de repousser un tir à bout portant de Silva (37e).

Malheureusement pour les Rouge-et-Bleu, "Gigio" n'a pas pu faire de miracle sur l'égalisation benfiquiste. Un but accusateur pour la paire Danilo-Marquinhos mangée dans les airs par Ramos (41e). Pour le onzième déplacement consécutif en Ligue des Champions, le PSG a encaissé un but. Sans oublier un Hakimi auteur d'un match quelconque et visiblement pas emballé à l'idée d'aller presser le passeur décisif, Enzo Fernandez. Hier soir, Paris s'en est sorti, mais qu'en sera-t-il quand viendra le money time de la compétition ?

Héros du soir, Gianluigi Donnarumma n'a pas voulu accabler les siens. «Oui, ils ont beaucoup joué en profondeur, il y avait un peu de fatigue chez nous. Après, on a réglé les distances et on a bien réussi à gérer cette profondeur. Au niveau du jeu, l'équipe a tellement donné, nous avons fait tout ce que nous avons pu faire. Nous nous sommes beaucoup dépensés, il n'a manqué que les buts, mais c'est le football. Il faut l'accepter, aller de l'avant et se concentrer sur le prochain match». Reste qu'au vu de ce match, Paris ne risque pas de faiblir dans sa volonté de retenter sa chance avec Skriniar dès cet hiver.