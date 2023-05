MU : une offre XXL en préparation pour Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos est devenu l’un des attaquants les plus prometteurs d’Europe cette saison. Auteur de 26 réalisations et 11 passes décisives en 44 rencontres toutes compétitions confondues avec Benfica mais aussi d’un triplé retentissant avec le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar face à la Suisse, l’attaquant portugais est dans le viseur de plusieurs cadors européens. Le joueur de 21 ans pourrait donc partir vers de nouveaux horizons dès le prochain mercato estival et une piste menant en Angleterre commence à prendre de l’épaisseur.

Si Harry Kane est déjà une des pistes de Manchester United pour la saison prochaine, le club anglais s’intéresserait également à Gonçalo Ramos, comme le rapporte nos confrères du Mirror. Il est vrai qu’Erik ten Hag apprécie particulièrement le joueur portugais. Et les dirigeants mancuniens seraient même prêts à faire des folies pour le faire venir en Angleterre. Selon le média anglais, un accord d’une valeur comprise entre 70 et 100 millions de livres sterling, comprenant différents bonus, serait même sur le point d’être discuté entre Manchester United et le Benfica. Affaire à suivre donc…

