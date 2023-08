Le RC Lens a trouvé le successeur de Loïs Openda

La suite après cette publicité

Après avoir vendu Loïs Openda pour 46 millions d’euros, hors bonus, au RB Leipzig, le RC Lens était en galère pour trouver son nouvel attaquant et remplacer un buteur qui s’est révélé dès sa première saison en Ligue 1, avec 21 buts inscrits. Après l’échec menant à Lévi Garcia, plusieurs pistes ont émergé, telles qu’Habib Diallo, Boulaye Dia, Michy Batshuayi ou encore Folarin Balogun, mais rien n’a abouti. Ces derniers jours, on apprenait que le club artésien avait fait une offre pour Chuba Akpom, attaquant de Middlesbrough.

L’ancien du PAOK Salonique a fait l’objet d’une première offre d’environ 9 M€ en provenance de Lens, refusée par le club anglais, qui évalue son attaquant autour des 15 M€, selon Sky Sports. Mais selon nos informations, le club artésien est maintenant tombé d’accord ce vendredi avec Middelsbrough pour le transfert de l’attaquant anglais. L’indemnité est d’un peu moins de 15 millions d’euros, somme demandé par Boro, pour son joueur qui arrivait à la fin de son contrat en juin 2024.

Lens s’offre le meilleur buteur de Championship

L’Équipe précise d’ailleurs que le buteur va s’engager pour une durée de quatre saisons. Un joli coup réalisé par le RC Lens, qui va parier sur le meilleur buteur de Championship de la dernière saison. Auteur d’un total de 28 buts en 40 matches de Championnat, il a logiquement été élu Soulier d’Or de la deuxième division anglaise et membre de l’équipe-type de la saison. Sa saison avait d’ailleurs intéressé plusieurs clubs anglais et étranger, mais c’est donc le RC Lens qui a remporté la mise.

Chuba Akpom, attaquant formé à Arsenal et passé par le championnat belge, grec et la deuxième division anglaise, va découvrir la Ligue 1 et surtout disputer ses premiers matches de Ligue des Champions. Sous réserve d’une visite médicale valide, le Londonien de 27 ans aura donc la lourde tâche de remplacer Loïs Openda sur le front de l’attaque nordiste. Le RC Lens débutera d’ailleurs sa saison par un déplacement sur la pelouse du Stade Brestois 29, ce dimanche (13 heures).