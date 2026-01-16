PSG - Lille : les compositions officielles

Titré lors du Trophée des Champions face à l’Olympique de Marseille la semaine passée, le Paris Saint-Germain, contre toute attente, s’est fait éliminer de la Coupe de France par le Paris FC lundi. Les joueurs de Luis Enrique retrouvent désormais la Ligue 1 et doivent mettre la pression au RC Lens, leader avec une longueur d’avance. Le LOSC, également éliminé en coupe par l’Olympique Lyonnais, espère quant à lui garder sa place dans le top 4. À l’aller, les deux équipes s’étaient quittées dos à dos (1-1). La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, Luis Enrique est privé de Ndjantou, Lee, Safonov et Neves, tous blessés, ainsi que de Mbaye et Hakimi, encore avec le Sénégal et le Maroc pour la CAN. Il aligne donc un 4-3-3 avec Zaïre-Emery en latéral droit. Au milieu, Ruiz et Mayulu accompagnent Vitinha. Enfin, devant, Kvaratskhelia et Doué sont sur les ailes tandis que Dembélé est en faux neuf. En face, Bruno Genesio ne peut compter sur André, Ousmane Touré, Fernandez-Pardo et Igamane, lui aussi au Maroc, mais enregistre le précieux retour de Mandi, qui va évoluer aux côtés de Ngoy en défense centrale. Cela permet à Bentaleb de remonter d’un cran sur le terrain après un intérim intéressant en charnière et évolue aux côtés de Bouaddi et Mukau dans l’entrejeu. Enfin, Ethan Mbappé est titulaire face à son ancien club tandis que Giroud est l’attaquant de pointe lillois du jour.

Les compositions d’équipes :

PSG : Chevalier - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Ruiz, Vitinha, Mayulu - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Lille : Özer - Tiago Santos, Mandi, Ngoy, Perraud - Bouaddi, Mukau, Bentaleb - E.Mbappé, Giroud, Haraldsson