Cristiano Ronaldo fracasse le Ballon d’Or

Cristiano Ronaldo a beau avoir gagné cinq fois le Ballon d’Or, il sait aussi se montrer critique avec la plus prestigieuse des distinctions individuelles. Interrogé sur le dernier BO remporté par Rodri dans un entretien accordé à La Sexta, il a critiqué les critères d’attribution du trophée.

« J’ai été surpris, je pense que Vinicius aurait dû gagner. Mais ça ne me surprend pas, il n’y a aucune crédibilité. Il a gagné la Ligue des Champions, il a bien joué, il a marqué des buts… Je suis passé par ça. Il doit y avoir plus de crédibilité, ça doit être plus sérieux. J’ai été déçu pour Vinicius, il le méritait. J’ai senti la même chose deux fois, mais après j’ai compris, et quand tu comprends… Il y a certaines luttes que tu ne peux pas gagner », a lancé le Portugais, un peu mystérieux et amer…