Ligue 1 : l’OM s’impose sur le gong face à Auxerre et met la pression à l’OL

Un retour au Vélodrome sous haute tension. Voilà ce qui attendait l’OM pour l’ouverture de cette 26e journée de Ligue 1. Sonnés après une élimination aux tirs au but face à Toulouse en quarts de finale de Coupe de France la semaine dernière, les Phocéens avaient pris leur revanche en s’imposant au Stadium samedi dernier en Ligue 1 (0-1). Une maigre consolation pour les supporters marseillais, qui n’ont plus connu de titres depuis 2012. Après avoir déjà exprimé leur mécontentement après l’élimination face au TéFéCé la semaine dernière, les fans de l’OM en ont remis une couche au Vélodrome ce vendredi. Banderoles hostiles, sifflets fournis…les hommes d’Habib Beye n’étaient clairement pas en odeur de sainteté sur leur propre terre. Tactiquement, le coach olympien a décidé de réintégrer CJ Egan-Riley en défense et a opté pour un milieu renforcé avec Timber, Hojbjerg et Kondogbia. Dans ce contexte brûlant, Marseille a timidement démarré son premier acte. En manque cruel d’inspiration et de réussite dans ses offensives, l’Olympique de Marseille n’a pas montré grand-chose lors des 45 premières minutes. Hormis un Greenwood actif bien que trop étrange dans son positionnement souvent très bas sur le terrain, les locaux n’ont clairement pas pris la rencontre par le bon bout. Poussifs à souhait, les coéquipiers de Benjamin Pavard se sont même exposés en contre. Par chance, l’AJA n’était guère plus inspirée et jouait ses quelques offensives de manière cataclysmique. En ce sens, l’absence de Lassine Sinayoko, suspendu, se faisait ressentir.

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Après une première période soporifique à souhait, l’OM est revenu avec de meilleures intentions au retour des vestiaires. Plus volontaires dans les duels, les Marseillais grattaient des ballons plus haut et montraient plus d’entrain sous l’impulsion de leurs supporters, de retour derrière eux après 45 minutes de silence total. Après deux occasions franches pour Greenwood (48e) et Hojbjerg (49e), Auxerre a eu un léger baroud d’honneur. Malgré cinq minutes de pression icaunaise, l’OM a définitivement repris le jeu à son compte sous l’impulsion d’un Igor Paixao en jambes. Retrouvé avec Habib Beye, le Brésilien a pu compter sur l’apport d’un Amine Gouiri, très intéressant dès son entrée en jeu. Sûr techniquement et très affûté, l’Algérien a délivré le Vélodrome dans le dernier quart d’heure. Connecté avec Paixao, le joueur formé à l’OL a glissé le ballon au Brésilien sur la gauche de la surface. Après quelques dribbles, l’ancien du Feyenoord a adressé un centre fuyant qui est revenu sur Gouiri. Le numéro 9 olympien ne s’est pas fait prier pour ajuster Donovan Léon à bout portant (1-0, 80e). Délivré, l’OM n’était pas encore à l’abri. Revigorée, l’AJA a cru égaliser mais Okoh a vu son but être refusé assez logiquement pour une main (86e). Malgré une ultime tentative des visiteurs avec un Faivre remuant, l’OM a tenu bon pour s’offrir un deuxième clean sheet de suite et s’est octroyé un succès précieux. Avec cette troisième victoire de suite en Ligue 1, Marseille enchaîne et reprend trois points d’avance sur l’OL, qui jouera ce dimanche au Havre (17h15). Malgré un match solide, Auxerre perd encore et stagne à une dangereuse seizième place.