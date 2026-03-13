OM : la bronca folle des supporters contre leurs joueurs

Le contexte est souvent difficile à supporter à Marseille. Ce vendredi, il est très dur à porter pour les joueurs de l’OM avec la réception d’Auxerre. Une semaine auparavant, les Marseillais avaient été éliminés aux tirs au but contre Toulouse en Coupe de France. Un crève-cœur pour les Phocéens qui n’ont plus d’occasions de remporter le moindre titre cette saison.

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Une réalité qui a provoqué l’ire des fans olympiens qui, après avoir exprimé leur courroux déjà après la séance de tirs au but, se sont également voulus rancuniers ce vendredi en annonçant une grève d’encouragements de 45 minutes. Pire encore, les hommes d’Habib Beye ont été accueillis par des sifflets copieux à leur sortie du tunnel quelques minutes avant le coup d’envoi. Ambiance…