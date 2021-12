Justice, Manchester City : voici ce que risque Benjamin Mendy

La suite après cette publicité

Si Lucas Hernandez a récemment eu des problèmes avec la justice espagnole, un autre vainqueur de la Coupe du monde 2018 va passer devant les tribunaux. Placé en détention provisoire à la fin du mois d'août dernier pour quatre chefs d'accusation pour viol et un pour agression sexuelle, Benjamin Mendy (27 ans) a été accusé de deux nouveaux viols au mois de novembre. Actuellement sous les barreaux à Altcourse, une prison située au nord-est de Liverpool, le champion du monde 2018 attend son jugement.

S'il a disputé son dernier match avec Manchester City le 15 août dernier lors d'une défaite 1-0 contre Tottenham, Benjamin Mendy n'a même pas à penser à sa carrière sportive qui est actuellement en suspens compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il va passer demain une nouvelle audience qui permettra ainsi de savoir quelle voie va prendre le jugement du tribunal de Chester où il est attendu.

Il risque jusqu'à dix ans de prison

Une rencontre qui servira de préparation à son procès fixé au 24 janvier 2022 et dont la durée devrait se situer entre deux et trois semaines. Selon la réponse qui formulera, soit coupable, soit non-coupable, il s'expose à différentes sanctions pour ses actions comme le rapporte RMC Sport. Si l'ancien Monégasque plaide coupable, ce procès n'aurait pas lieu et il bénéficiera d'une remise de peine d'un tiers. Alors qu'il risque entre 5 et 10 ans de prison, il se retrouverait sous les barreaux entre 40 et 80 mois.

En revanche, si Benjamin Mendy décide de plaider non-coupable, cette remise de peine ne sera plus possible et s'il exposera à une peine de 5 à 10 ans de prison. Cependant, s'il fait ce choix, il conservera la possibilité d'être totalement acquitté. Une décision risquée, mais qui peut lui permettre d'éviter la case prison s'il estime ne pas être coupable et que la justice ne le condamne pas. Demain, Benjamin Mendy va donc en savoir plus sur son avenir judiciaire lui qui avait nié les accusations qui lui étaient portées.