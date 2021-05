Bayern Munich : Robert Lewandowski, un record qui l'envoie sur une autre planète

La suite après cette publicité

La saison ne pouvait pas mieux se terminer. Sacré champion d'Allemagne il y a déjà plusieurs jours, le Bayern Munich avait une dernière mission samedi après-midi contre Ausgbourg (34e journée de Bundesliga) : faire marquer Robert Lewandowski. Avec 40 buts inscrits avant le coup d'envoi, l'attaquant polonais n'était plus qu'à une réalisation d'un incroyable record, celui du plus de buts marqués sur une saison en Allemagne.

Après avoir égalé le record de Gerd Müller, réalisé en 1971/72, la semaine passée, Robert Lewandowski l'a donc battu ce samedi en marquant à la 90e minute après une frappe mal repoussée par le portier adverse, Rafal Gikiewicz. Après la partie, le joueur de 32 ans n'en revenait toujours pas au micro de Sky Germany : «je n'ai pas de mots. Quand vous essayez pendant 90 minutes de marquer au moins un but et que ça ne vient pas... et puis la dernière seconde arrive et vous marquez un but. C'est un sacré sentiment. Je suis très très heureux.»

Un incroyable ratio en Bundesliga

Aux anges, l'ancien joueur du Borussia Dortmund a cependant du mal à réaliser ce qu'il vient de faire. «Je ne peux pas encore évaluer l'importance de ce record pour ma vie future. Déjà, le moment avec les 40 buts était quelque chose de spécial. C'était tout simplement inimaginable pour moi jusqu'à présent d'atteindre cette marque. Je n'ai même pas osé rêver qu'on puisse marquer autant de buts en une saison», a déclaré le recordman dans un entretien à paraître mardi dans Kicker. Un record encore plus savoureux quand on sait que le Polonais n'a disputé que 29 matches cette saison, alors que Gerd Müller en avait joué 34.

Cette saison, Robert Lewandowski a donc marqué en moyenne 1,41 but par match, un ratio assez incroyable. «Après presque 50 ans, nous avons maintenant créé quelque chose de nouveau avec le FC Bayern et j'ai également écrit l'histoire», a conclu le numéro 9 dans le quotidien allemand. Le record en poche, le natif de Varsovie va désormais pouvoir se tourner vers l'Euro avec la Pologne. Pour pouvoir peut-être frapper un grand coup en sélection après avoir fait fort avec le Bayern Munich.