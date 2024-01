Nantes : accord trouvé avec Lens pour Massadio Haïdara, ça sent bon pour Quentin Merlin à l’OM

Le mercato d’hiver se rapproche de son gong final mais les clubs de Ligue 1 continuent de négocier pour renforcer leurs rangs. Comme nous vous le révélions ce mercredi matin, le FC Nantes poussait fort pour tenter d’arracher Massadio Haïdara, international malien de 31 ans sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2025. S’il était bien présent à l’entraînement ce matin, les négociations se sont accélérées ces dernières heures. Selon nos informations, un accord total a été trouvé entre le FC Nantes et le Racing Club de Lens pour s’attacher les services de Massadio Haïdara. Ce départ va permettre aux Canaries de boucler les négociations menées en parallèle avec l’Olympique de Marseille pour le transfert de Quentin Merlin.

Haïdara, le domino attendu

En effet, les deux dossiers sont bien liés entre eux. Depuis plusieurs semaines, les Phocéens et les Canaris essayent de s’entendre sur un transfert de Quentin Merlin, considéré comme une priorité hivernale par la direction marseillaise. Le latéral gauche du FC Nantes, âgé de 21 ans, allie jeunesse, potentiel et expérience, puisqu’il dispute déjà sa troisième saison en tant que titulaire avec les Canaris. Un tel mélange le rendait forcément attractif sur le marché des transferts. Car Marseille n’a toujours pas renié son envie d’attirer un autre arrière gauche, en plus d’Ulisses Garcia, suite au départ de Renan Lodi. Avec si possible une belle marge de progression pour une future revente. Un accord avait été trouvé trouvé entre les deux clubs, comme nous vous le révélions.

Mais pour officiellement se serrer la main, le FC Nantes avait demandé un petit temps à l’OM pour trouver un successeur et c’est désormais chose faite. Il ne manque plus que l’accord de Massadio Haïdara pour remplacer numériquement Quentin Merlin, qui s’apprête donc à rejoindre les Bouches-du-Rhône. L’ancien joueur de Newcastle, très apprécié par ailleurs à Lens, n’avait pas prévu de quitter le Nord cet hiver. De son côté, le club coaché par Franck Haise n’avait pas anticipé une offensive nantaise cet hiver. Mais la direction nantaise semble avoir trouvé des arguments convaincants. Quant au RC Lens, il doit s’activer pour trouver un remplaçant dans les derniers jours de ce mercato d’hiver… Ce dossier est loin d’avoir trouvé son épilogue…