Liga : le Real Madrid s'impose sans briller contre Valladolid

Septième du classement au coup d’envoi de cette 4e journée de Liga, le Real Madrid avait à coeur de l’emporter sur sa pelouse du stade Di Stefano pour enchaîner un deuxième succès consécutif après sa petite victoire sur le terrain du Betis (3-2). De son côté, le Real Valladolid était à la recherche de son premier succès de la saison après deux nuls et un revers. Sans surprise, ce sont les hommes de Zinedine Zidane qui ont pris le contrôle du cuir d’entrée de jeu. Grâce aux sorties de balle de Luka Jovic ainsi qu’aux bons échanges entre Marcelo et un Isco très mobile, les partenaires de Karim Benzema ont pu se créer les premières actions franches de la partie.

Jovic vendange...

À commencer par cette frappe de Federico Valverde déviée en corner après un beau mouvement entre Luka Jovic et Marcelo (10e). Puis ce fut un festival d’occasions gâchées par Jovic. Le Serbe a ainsi été devancé par Javier Sanchez (12e) avant de vendanger une offrande de Valverde (17e) ainsi qu’une autre de Modric (35e). Pas de quoi l’aider à se remettre en selle après une première saison difficile en Espagne. Quant à Benzema, il a bien essayé de percer le bloc compact en face de lui, mais en vain. En première période, le Français n’a d’ailleurs pas tiré une seule fois au but.

De son côté, Valladolid jouait logiquement en contre, mais ils étaient souvent mal gérés comme celui de Plano à la 28e minute alors qu’il se présentait seul face à Courtois. Pas vraiment dangereux, les anciens coéquipiers d’Hatem Ben Arfa ont eu au moins le mérite de pouvoir s’approcher facilement de la surface merengue. Une petite menace qui aurait pu faire mouche sur la tentative de Waldo Rubio plein axe qui est passée de peu à côté du poteau droit de Courtois (42e).

... Vinicius Jr le remplace et marque

Au retour des vestiaires, le pauvre Jovic a une nouvelle fois fait preuve de malchance. Sur un corner, il s’est élevé dans les airs pour placer une très belle tête. Malheureusement pour lui, Roberto Jiménez a sorti le grand jeu (48e). Inefficace devant le but, le Serbe peut se consoler d’avoir souvent été dans les bons coups. Insuffisant toutefois pour Zidane qui a décidé de le sortir juste avant l’heure de jeu pour le remplacer par Vinicius Junior. Et comme souvent dans ces cas-là, l’entrant a réussi là où le sortant a échoué.

Sept minutes après son entrée en jeu, le Brésilien a en effet profité d’une remise en retrait d’un défenseur de Valladolid pour ouvrir le score (1-0, 65e). Pour l’anecdote, il a donc fallu attendre le troisième match de la saison de la Casa Blanca pour que l’un de ses attaquants trouve le chemin des filets. Plus ouverte, la deuxième période a été plus riche en occasions. Vinicius a ainsi manqué la balle du break à cause d’une passe trop molle de Benzema alors qu’il se présentait seul face à Jiménez (77e). Quatre minutes plus tard, Jiménez se fait intercepter sa relance par Modric. Le Croate enchaîne par une frappe. Poteau (81e). Le score ne bougera plus. Les Madrilènes assurent le service minimum et remontent à la troisième place, derrière Getafe et Valence. Valladolid plonge au 18e rang.

