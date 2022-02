Franck Kessié favori pour renforcer le milieu de terrain du FC Barcelone !

Malgré ses problèmes financiers depuis l'été dernier, le FC Barcelone dirigé par Joan Laporta aura finalement réussi à se renforcer lors du dernier mercato hivernal, avec les arrivées de Ferran Torres (transfert, 55 M€) et d'Adama Traoré (prêt avec OA) mais également les signatures libres de tout contrat de Pierre-Emerick Aubameyang (après résiliation de contrat avec Arsenal) et Dani Alves (libre pendant 3 mois avant son arrivée en novembre), permettant au club de remonter à la 4e place du classement en Liga.

Mais en plus d'avoir planifié le mercato du mois de janvier pour apporter plus de solutions à son entraîneur Xavi Hernandez, le président blaugrana Joan Laporta prépare déjà la prochaine fenêtre des transferts. Ce qui semble être la priorité de la direction du Barça est de réaliser un recrutement estival à prix bas, et cela passera donc par des arrivées qui n'engendreraient pas de transfert. Et le club calatan aurait déjà sa première trouvaille en ligne de mire...

Un renfort pour l'entrejeu

D'après les informations de Marca, le FC Barcelone serait en pole position pour s'attacher les services du milieu de terrain ivoirien Franck Kessié. Sous contrat avec l'AC Milan jusqu'en juin prochain, l'Éléphant pourrait bien quitter la Lombardie, où il avait déjà refusé une offre de prolongation de la part de la direction rossonera. Le quotidien espagnol ajoute que malgré les intérêts d'autres cadors européens, comme Liverpool ou le Paris Saint-Germain, le joueur de 25 ans pourrait privilégier la Catalogne...

Arrivé à Milan contre 24 millions d'euros, Franck Kessié remplirait plusieurs critères de la direction sportive barcelonaise, qui verrait en lui non seulement une opportunité vu son statut contractuel, mais également un potentiel successeur de Sergio Busquets comme le révèle la publication outre-Pyrénées. Enfin, l'international aux 52 sélections (5 buts), qui a participé à la CAN 2021 avec la Côte d'Ivoire, le board catalan verrait sa régularité comme un facteur supplémentaire pour intégrer l'entrejeu de Xavi. Le feuilleton Kessié ne fait que commencer...