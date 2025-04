PL : Manchester City renverse Crystal Palace à domicile

Pendant trente minutes, on a bien cru les vieux démons de Manchester City ressuscités. Malmenés dès l’entame de match par Crystal Palace, les Skyblues ont vite plié, sur une percée d’Ismaïla Sarr qui a servi sur un plateau Eberechi Eze (0-1, 8e). En difficulté sur chaque accélération de l’ancien Rennais, les hommes de Pep Guardiola ont finalement cédé sur un corner bien frappé par Wharton sur la tête de Chris Richards (0-2, 21e). Mais depuis quelques semaines, ces démons sont désormais exorcisés, notamment grâce au retour d’un homme : Kevin de Bruyne. Le Belge s’est offert un but magnifique sur un coup franc frappé au ras du poteau pour réduire l’écart (1-2, 33e).

La suite après cette publicité

Un but qui a fait reculer Crystal Palace, qui a finalement implosé trois minutes plus tard quand Omar Marmoush a profité d’un cafouillage dans la surface pour égaliser (2-2, 36e). Au retour des vestiaires, Manchester City va appuyer sur l’accélérateur d’abord sur une frappe sèche de Matteo Kovacic à l’entrée de la surface (3-2, 47e) puis sur un face à face parfaitement négocié par James McAtee, lancé par Ederson (4-2, 56e). En fin de rencontre, le jeune Nico O’Reilly va tuer le suspense d’une jolie reprise à l’entrée de la surface, entérinant la victoire de City (5-2, 79e). Avec ce succès, Manchester City revient virtuellement à deux points de Nottingham Forrest, en attendant notamment les rencontres de Chelsea et Newcastle ce dimanche.