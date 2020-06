Le Borussia Dortmund expose son plan de bataille pour la pépite Youssoufa Moukoko

Eduardo Camavinga (17 ans) ou encore Rayan Cherki (16 ans). Cette saison, plusieurs jeunes talents ont évolué en Ligue 1 Conforama. Des joueurs précoces qui franchissent les étapes les unes après les autres à une vitesse phénoménale. Une description qui pourrait être parfaitement celle de Youssoufa Moukoko. Depuis plusieurs années maintenant, le joueur du Borussia Dortmund enchaîne les buts et impressionne. Le tout en étant régulièrement surclassé.

Intégré au groupe professionnel à partir de juillet

Cette saison, le natif de Yaoundé a notamment évolué avec les U19 du BVB. Le temps pour lui d'inscrire 38 buts en 28 matches toutes compétitions confondues. De très belles statistiques pour un élément qui restait sur 50 buts inscrits en 28 apparitions avec les U17 du Borussia. A cela, il faut aussi ajouter que le footballeur né en 2004 a été sélectionné avec l'équipe d'Allemagne U19. Et la suite devrait s'annoncer belle pour le jeune adolescent, si bien sûr il continue sur cette lancée.

En effet, il y a quelques jours Bild indiquait que Moukoko devrait s'entraîner avec l'équipe professionnelle à partir du mois de juillet. Ce qu'a confirmé Michael Zorc, le directeur sportif du BVB, ce jeudi en conférence de presse. «L'entraîneur (Lucien Favre) et moi avons discuté cette semaine du fait que nous voulons l'intégrer dans notre équipe afin qu'il apprenne à s'entraîner et à jouer avec des adultes». Le but est de le préparer afin de faire ses premiers pas en championnat d'Allemagne la saison qui arrive. Cela sera désormais possible.

Le BVB a déjà son plan en tête pour Moukoko

«À la suite du changement de règle, il peut être utilisé en Bundesliga à partir de novembre à l'âge de 16 ans». En effet, Youssoufa Moukoko sera autorisé à jouer avec l'équipe professionnelle à partir du 20 novembre prochain, jour où il fêtera ses 16 ans. Le fait de l'intégrer dès le mois de juillet au sein du groupe de Lucien Favre a donc pour objectif de le préparer à évoluer pour passer ce nouveau cap dans sa jeune carrière et en faire un bel exemple de réussite pour le club qui compte sur les jeunes talents formés au club.

C'est en tout cas le message de Zorc. «Nous sommes très intéressés à l'idée d'impliquer les garçons de nos propres équipes de jeunes avec nous à l'étage supérieur en équipe seniors (...) Nous voulons être au sommet de la Bundesliga et aussi jouer un rôle important en la Ligue des champions. Cela signifie que c'est un grand saut pour des joueurs de passer des moins de 19 ans à la Bundesliga. Mais cela restera toujours notre objectif, c'est ce que le Borussia Dortmund représente». Et c'est le plan que le Borussia Dortmund a en tête pour le crack Youssoufa Moukoko. Après avoir tout écrasé dans les catégories jeunes, il aura l'occasion de relever un nouveau défi de taille avec les pros. Cela commencera par des entraînements dans quelques jours avant, pourquoi pas, des matches à partir de novembre 2020. Décidément, Moukoko n'a pas le temps !