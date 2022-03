Le Top 10 des plus gros salaires de la Premier League

La suite après cette publicité

Une longue disette. Depuis cinq ans maintenant, Manchester United n'a plus gagné de titre. Ce qui est une éternité pour un club de ce calibre qui a tant investi lors des derniers marchés des transferts. Mais les Mancuniens dominent néanmoins un classement, celui des joueurs les mieux payés de la Premier League 2021-2022 établi par The Sun. En effet, cinq Red Devils y figurent. En tête et sans surprise, on retrouve Cristiano Ronaldo (37 ans).

Le Portugais touche un salaire hebdomadaire de 510 000£, soit environ 606 900 euros. La deuxième place est occupée par Kevin De Bruyne (30 ans). Le Belge de Manchester City touche environ 400 000£ à la semaine (environ 476 100 euros). Sur le podium, et là c'est une surprise, c'est David De Gea (31 ans) qui est en troisième position. Le portier de Man Utd émarge à 375 000£ par semaine, soit environ un salaire de 446 300 euros.

5 joueurs de Manchester United dans le Top 10

Les pensionnaires d'Old Trafford ont également dépensé une fortune pour Jadon Sancho (21 ans). L'Anglais, délogé du Borussia Dortmund, est payé 350 000£ à la semaine (416 600 euros). Il devance Raphaël Varane (28 ans) et ses 340 000 £ par semaine, soit 404 700 euros. Le défenseur central est le joueur tricolore le mieux payé du championnat anglais. En sixième position, on retrouve Romelu Lukaku (28 ans). Le Belge est le premier joueur, hors City et United, de ce classement.

Le Diable Rouge, qui vit une saison difficile, peut se consoler avec un joli pactole de 325 000£ hebdomadaire (386 900 euros). Derrière lui, plusieurs joueurs des deux Manchester se partagent les places. Ainsi, Raheem Sterling (27 ans) et Jack Grealish (26 ans) sont ex-aequo. Les deux joueurs de Pep Guardiola sont payés 300 000£ à la semaine (environ 357 100 euros). Ils sont suivis par Paul Pogba (29 ans, MU) et N'Golo Kanté (30 ans) qui émargent à 290 000£ par semaine, soit 345 200 euros. Les clubs de Premier League font plus que jamais sauter la banque cette saison !