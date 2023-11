JT Foot Mercato : Manchester United est en état d’alerte maximale

C’est la crise à United !

Manchester United est en grande difficulté en ce début de saison. Alors que les Red Devils semblaient sur une pente ascendante, les résultats sportifs sont très en deçà d’un club de ce standing. Comme souvent dans ce genre de situation, c’est l’entraîneur qui est visé. Alors qu’Erik ten Hag semblait être l’homme de la situation pour redorer le blason de Manchester United, le coach néerlandais se retrouve aujourd’hui clairement sur la sellette. L’entraîneur de 53 ans a aussi perdu la confiance d’une grosse partie de son vestiaire. Selon The Telegraph, une grosse partie du groupe mancunien n’apprécie pas les méthodes d’Erik ten Hag concernant la gestion des cas Jadon Sancho et Harry Maguire. Pour rappel, le premier a été écarté du groupe professionnel après avoir exprimé publiquement un désaccord avec son coach et parce qu’il refusait de s’excuser. Le deuxième a été destitué de son statut de capitaine. La faute à ses performances plus que critiquables. Concernant l’ancien de Dortmund, The Athletic rapporte qu’un départ cet hiver en Arabie saoudite semble être l’option la plus envisageable. Néanmoins, The Sun indique de son côté que Chelsea ainsi que la Juventus pourraient venir jouer les trouble-fêtes en janvier. Selon les informations d’ESPN, West Ham pourrait repartir à l’abordage cet hiver pour Harry Maguire. D’après la publication d’outre-Manche, la formation basée à Londres craint un potentiel départ de Kurt Zouma vers l’Arabie saoudite. Pour revenir au cas d’Erik ten Hag, Manchester United étudie les différentes options pour le remplacer. Les prochaines rencontres détermineront l’avenir de l’entraîneur de 53 ans indique The Times. Zinédine Zidane est dans les petits papiers. Tout comme Ruben Amorim, l’entraîneur du Sporting CP. Le journal espagnol AS évoque deux noms : Lopetegui et Emery. Enfin dernier nom. D’après The Sun, Sir Jim Ratcliffe apprécierait grandement Graham Potter et pourrait faire appel à lui s’il décidait de se débarrasser d’Erik ten Hag. Le riche investisseur britannique, qui est sur le point de racheter 25% de Manchester United, pourrait en effet être tenté par l’ancien coach de Chelsea. Potter a les faveurs de Sir Dave Brailsford, le bras droit de Ratcliffe, qui le voulait déjà à l’OGC Nice via Ineos.

La prolongation de Rabiot à la Juve patine

Adrien Rabiot recommence à faire des siennes. Taulier à la Juventus, le Français arrive en fin de contrat en juin prochain. Comme l’an passé, il effectue donc une nouvelle saison sans savoir s’il sera toujours au club l’an prochain. Pour rappel, il avait attendu le 27 juin dernier, soit trois jours avant l’échéance, pour prolonger. Pour ne pas revivre ce même stress, la Juve a fait de sa prolongation un dossier prioritaire. Jusque-là, la Vieille Dame se montrait très confiante quant aux négociations. Un premier rendez-vous devait même avoir lieu ces derniers jours. Mais sa mère et agent Véronique Rabiot a jeté un certain froid sur cette nouvelle prolongation. «C’est trop tôt pour parler de prolongation. C’est Adrien (Rabiot) qui décidera comme toujours.» La direction piémontaise est prévenue, comme bien souvent avec le clan Rabiot, les négociations risquent d’être longues et délicates.

Les officiels du jour

Après l’altercation avec son coach Michel Der Zakarian la semaine dernière à l’entraînement, Mamadou Sakho a pris une très grosse décision. Le titi du PSG ne retrouvera pas le Parc des Princes ce soir puisqu’il vient d’annonce son départ de Montpellier avec effet immédiat alors qu’il lui restait encore un an de contrat. Selon nos informations, le joueur de 33 ans a décidé de lui-même de s’en aller. Il a tenu à remercier le club tout en adressant un dernier tacle à son désormais ancien entraîneur Der Zakarian : «il faut savoir quitter la table lorsque le RESPECT n’est plus servi». Et des nouvelles d’Oscar Garcia, ancien entraîneur de l’ASSE ou encore du Stade de Reims. Le coach de 50 ans va découvrir un nouveau championnat avec la Jupiler Pro League en dirigeant l’OH Louvain. Il a signé un bail jusqu’en 2026 avec la formation belge. Yaya Touré quitte quant à lui la Belgique. Entraîneur adjoint du Standard de Liège, l’Ivoirien va rejoindre son ex-entraîneur à Manchester City, Roberto Mancini, sélectionneur de l’Arabie saoudite depuis fin août dernier.