Ça se tend sérieusement entre la Juventus et Moise Kean

31 août 2021. Deux ans après son départ pour Everton, Moise Kean, qui avait été prêté au PSG en 2020-21, a rejoint la Juventus. La Vieille Dame s'était réjouie du retour de l'enfant du club dans le Piémont. «Retour à la maison. C'est la phrase parfaite pour décrire le retour officiel de Moise Kean à la Juventus depuis Everton. Le joueur de 21 ans revient au club, où non seulement il a fait ses premiers pas dans le football professionnel, mais où il a grandi, en tant que garçon et joueur, au sein de notre secteur des jeunes. Moise est de retour et il nous rejoint en prêt», pouvait-on lire sur le communiqué de presse.

Désiré par Massimiliano Allegri, qui souhaitait recruter un attaquant pour compenser le départ de CR7 à Manchester United, l'Italien est revenu par la grande porte. Prêt à tout donner sous le maillot bianconero, Kean a finalement déçu la saison dernière. Auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 42 apparitions toutes compétitions confondues (1 375 minutes jouées, soit moins que Bentancur parti en janvier), il n'avait été titularisé qu'à 14 reprises. Ce qui est très peu pour un joueur qui aspirait à mieux et voulait devenir un élément clé de son club de coeur. Pourtant, son histoire d'amour avec la Juve pourrait s'achever dès cet été.

La Juventus ne veut plus de Moise Kean

C'est en tout cas le souhait de sa direction. Outre son rendement sur le terrain jugé insuffisant, son attitude déplaît fortement à Turin. Tuttosport explique que l'attaquant, arrivé en retard dimanche lors de la causerie d'avant-match face à l'Atlético de Madrid (défaite 4-0, amical), a été écarté du groupe. Déjà coutumier du fait, il ne sera pas convoqué lundi pour la reprise de la Serie A face à Sassuolo et devra certainement payer une amende. Le média transalpin indique que la Juventus en a assez du joueur de 22 ans et qu'elle veut tout faire pour s'en débarrasser. Mais ce ne sera pas si simple.

Moise Kean est arrivé sous la forme d'un prêt payant de deux ans (10 M€) avec une obligation d'achat sous conditions fixée à 28 M€ à la fin de la saison 2022-23. Le tout sans compter 3 M€ de bonus éventuels. Une vraie épine dans le pied des Bianconeri, qui devront l'acheter à Everton et le vendre dans la foulée pour s'en séparer cet été. La Juve doit donc s'assurer de lui trouver un club avant de faire un chèque aux Toffees. Seul problème, pour le moment ça ne se bouscule pas vraiment au portillon. Fulham et Nottingham Forest se sont intéressés à lui en juin dernier. Il a aussi été lié à Paris, mais c'était avant le départ de Leonardo. Depuis, plus rien. De quoi inquiéter la Juventus et Moise Kean, qui ne s'imaginait pas un tel retour.