Unai Emery explique pourquoi il avait installé Marco Verratti plus haut sur le terrain

C'est l'une des premières constations du PSG version Pochettino. Durant ses deux premiers matches sur le banc contre Saint-Etienne et face à Brest, le nouvel entraîneur parisien a décidé d'aligner Marco Verratti un cran plus haut sur le terrain. Il souhaite voir l'Italien plus proche des éléments offensifs, comme l'avait fait avant lui un certain Unai Emery, qui avait connu un échec relatif avec cette idée. Devant les caméras de BeIN Sports, l'Espagnol a expliqué ce qu'il avait souhaité faire.

«Je l’avais mis en 8, jamais 10 ou presque. Ce qu’on voulait dans cette position c’est qu’on le pousse à avancer, qu’il marque plus, qu’il s’approche de la surface adverse. Il est constructeur du jeu, il doit faire le lien entre la défense et l’attaque. Je le considère comme un 8 mais je dirais que dans sa fonction sur le terrain c’est plus un 6. » Mauricio Pochettino est donc prévenu.