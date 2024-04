Juventus : l’avenir d’Adrien Rabiot crispe tout le monde

Cette saison, Adrien Rabiot (29 ans) a franchi un cap avec la Juventus. L’ancien du Paris Saint-Germain est régulièrement salué par la presse italienne et affiche notamment 4 buts et 3 passes décisives en 26 rencontres de Serie A. Aujourd’hui, il figure parmi les tauliers de Massimiliano Allegri, qui l’a même nommé parmi les vice-capitaines du club, derrière Danilo. Cependant, la question de son avenir pose un problème, puisqu’il n’a prolongé son contrat que d’une saison l’année dernière.

À deux mois de l’Euro 2024 qu’il disputera avec les Bleus, Adrien Rabiot est donc en fin de contrat. Et les clubs étrangers sont au courant puisque plusieurs clubs sont intéressés pour s’attacher ses services, avec Manchester United en tête de liste. Mais aussi le FC Barcelone, car le club catalan souhaite s’offrir un bon milieu de terrain libre de tout contrat. Et à quelques semaines de la fin de son bail avec les Bianconeri, le milieu de terrain de 29 ans va devoir faire un choix. Et il a d’ores et déjà lancé un ultimatum à son club.

La mise au point musclée d’Adrien Rabiot

Après le Derby della Mole samedi soir (0-0), Adrien Rabiot a, en effet, fait une grosse mise au point sur son avenir : «L’année dernière, je suis resté parce que je voulais rester. Mais aussi parce que je voulais aider cette équipe à retrouver la Ligue des champions. Le club me l’a demandé et j’ai prolongé pour atteindre cet objectif. Que se passera-t-il si nous nous qualifions en C1 ? Nous verrons, nous en parlerons. Ce serait certainement mieux de mon point de vue, mais nous devons discuter», a assuré Rabiot, alors que la Juve reste bien placé pour s’assurer un retour en C1 l’an prochain.

«Quel est mon désir ? Revenir en Ligue des champions avec la Juventus. Même si je ne suis pas là l’année prochaine, mon objectif personnel est de ramener la Juve en Ligue des champions et de gagner la Coppa Italia. Ensuite, nous parlerons de l’avenir», a-t-il encore ajouté. De quoi mettre le doute pour la Juventus, qui avait pourtant des négociations bien entamées avec son entourage au début de l’année. Mais depuis, rien de nouveau n’a filtré et le temps presse pour les Bianconeri.