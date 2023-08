Paris Saint-Germain-Lorient : les compositions officielles

Après une préparation estivale moyenne en Asie, le PSG retourne vaquer à ses occupations en Ligue 1. Les Franciliens accueillent Lorient au Parc des Princes (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h) avec la ferme intention de bien démarrer sa saison.

Pour ce faire Luis Enrique a dégainé un 4-3-3 avec un festival de première en Ligue 1 : Skriniar et Hernandez en défense, Ugarte au milieu et Lee Kang-In, Ramos et Asensio en attaque. Quant à Régis le Bris, c’est un 3-4-2-1 avec Theo le Bris et Faivre en soutien de Dieng.

Les compositions officielles :

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Hakimi, Danilo, Skriniar, Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Asensio, Ramos, Kang-In.

Lorient : Mvogo - Le Goff, Laporte, Taïbi - Kalulu, Makengo, Abergel, Meïté - Faivre, le Bris - Dieng

