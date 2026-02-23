La situation de Mastantuono au Real Madrid inquiète en Argentine

En Argentine, l’inquiétude grandit autour de Franco Mastantuono, peu utilisé par Álvaro Arbeloa au Real Madrid. Le milieu de terrain, qui semblait installé dans le onze initial avec 5 titularisations lors des 6 premiers matchs et un but inscrit, n’a joué que 13 minutes lors des quatre dernières rencontres. Cette baisse de temps de jeu inquiète à l’approche de la Finalissima face à l’Espagne le 27 mars et de la Coupe du Monde cet été, laissant planer le doute sur sa forme et sa place dans l’équipe de Scaloni.

La suite après cette publicité

Norberto Alonso, légende de River Plate, n’a pas caché son inquiétude : « ils le démolissent. Vous savez pourquoi ? Je pense que ce gamin va finir dans une équipe de division inférieure. Ensuite, peut-être qu’il reviendra au Real Madrid, mais il doit d’abord prouver qu’il a le niveau pour le Real Madrid. » Une prise de position qui reflète la crainte que le temps passé sur le banc puisse compromettre sa progression et sa préparation pour les échéances internationales, alors que Mastantuono attend patiemment son prochain moment pour se relancer.