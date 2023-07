RB Salzbourg : Philipp Köhn veut venir à Monaco

Monaco cherche un gardien pour la saison prochaine, après le retour en prêt au Bayern Munich d’Alexander Nübel. C’est cette fois en Autriche qu’il faut se tourner car, comme nous vous le confirmions hier, le directeur sportif de l’ASM, Thiago Scuro, ancien de la maison Red Bull, a flashé sur Philipp Köhn de Salzbourg.

Le Suisse de 25 ans est bel et bien la priorité du club asémiste et bonne nouvelle. D’après nos informations, il souhaite rejoindre le Rocher. Il est en revanche encore trop tôt pour évoquer une possible visite médicale mais le dossier est en très bonne voie.

