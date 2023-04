Barça-Real Madrid : Ronald Araujo recadre Vinicius Jr

La suite après cette publicité

Interrogé au micro de la télévision espagnole après la lourde défaite au Clasico en demi-finale retour de la Coupe du Roi (4-0), le défenseur uruguayen Ronald Araujo est revenu sur son altercation avec l’ailier brésilien du Real Madrid Vinicius Jr, avant de lui demander de se concentrer sur son football.

«J’essaie toujours de respecter tous les adversaires, mais aujourd’hui je me suis un peu énervé quand j’ai vu Vinicius parler autant aux tribunes et à ses coéquipiers. S’il se consacre uniquement au football, il sera un meilleur joueur. Je le répète, je me suis un peu énervé, mais bon, c’est le football.» Ambiance.

