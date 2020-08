PSG - Bayern : revivez l'avant-match de la finale

20h40 : encore vingt minutes à attendre avant le coup d'envoi ! Vous pouvez dès à présent basculer sur notre live commenté de la rencontre. Bonne soirée à toutes et tous !

20h30 : interrogé par RMC Sport sur la non-titularisation de Marco Verratti, Thomas Tuchel a justifié son choix : «on a décidé de commencer avec des joueurs capables de jouer 90 minutes, ça donne plus de possibilités de changer, et avoir Marco disponible pour rentrer sur le terrain, c'est super.»

20h24 : alors que les joueurs du Bayern Munich seront en rouge, les hommes de Thomas Tuchel porteront eux leur maillot bleu.

🔴🔵 𝙏𝙝𝙞𝙨 Paris trio 🔥



20h19 : Keylor Navas, incertain pour cette rencontre et finalement titulaire, vient d'arriver sur la pelouse de l'Estdadio da Luz pour son échauffement.

20h11 : pour cette finale, les hommes de Hans-Dieter Flick vont porter leur maillot domicile.

20h03 : Thierry Henry, champion du Monde en 1998, est du côté du Paris Saint-Germain comme il l'a clairement expliqué dans un message publié sur Twitter.

20h : encore une heure à attendre avant le coup d'envoi ! Et aux abords du Parc des Princes, l'ambiance monte petit à petit et les supporters sont de plus en plus nombreux.

19h52 : comme souvent depuis le début de la compétition, Neymar est arrivé dans les couloirs du stade avec son enceinte. Histoire de mettre l'ambiance.

19h48 : elles sont là ! Les compositions officielles viennent de tomber et Keylor Navas est titulaire côté parisien, mais pas Marco Verratti. Dans les rangs munichois, Kingsley Coman est là.

PSG : Navas - Kherer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Herrera, Marquinhos, Paredes - Di Maria, Mbappé, Neymar

Bayern : Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago Alcantara - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

19h46 : élément très important du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble prêt pour cette finale à Lisbonne.

19h42 : quel club aura le droit à sa petite ligne sur la coupe aux grandes oreilles ? Réponse ce soir, aux alentours des 23 heures...

19h40 : joueur du Real Madrid de 2000 à 2005, club avec lequel il a remporté la Ligue des Champions (2002), Luis Figo s'est exprimé sur cette finale. Et l'ancien milieu de terrain portugais a notamment parlé des Parisiens.

🏆 #PSGBayern

19h36 : très attendu ce soir pour cette finale de Ligue des Champions, le Brésilien Neymar a publié un message sur ses réseaux sociaux. «Que Dieu nous bénisse et nous protège», a écrit le numéro 10.

19h30 : les joueurs du PSG ont quitté leur hôtel il y a déjà quelques minutes. Thomas Tuchel et ses hommes vont bientôt arriver à l'Estadio da Luz, alors que le coup d'envoi sera donné dans 1h30 !

19h28 : formé au FC Sochaux et désormais joueur au Beijing Guoan, Cédric Bakambu a choisi son camp.

19h25 : Kingsley Coman finalement titulaire ce soir du côté du Bayern Munich ? Selon les informations de RMC Sport, l'ailier français va débuter cette rencontre à la place d'Ivan Perisic.

19h22 : l'ambiance monte à Paris... Les supporters du club de la capitale sont déjà très nombreux dans les rues de la Ville Lumière.

19h20 : le LOSC, accroché par le Stade Rennais samedi soir lors de la 1ère journée de Ligue 1 (1-1), soutient également le Paris Saint-Germain : «le LOSC derrière le PSG ce soir pour cette grande finale, historique pour le football français !»

19h17 : le Bayern Munich va-t-il réaliser un nouvel exploit ce soir ? En cas de succès dans cette finale, le club bavarois aura tout simplement réalisé un sans-faute dans cette C1 2019-2020. Une première dans l'histoire de la compétition !

19h14 : David Beckham, qui a terminé sa grande carrière au Paris Saint-Germain en 2013, a adressé un message à son ancienne équipe. L’ancien milieu de terrain anglais soutient le club de la capitale dans cette finale de C1 !

19h10 : quelles seront les compositions de départ pour cette finale ? S'il n'y a pas vraiment de doute côté munichois, Thomas Tuchel va peut-être devoir modifier ses plans puisque Keylor Navas et Marco Verratti reviennent de blessure... En attendant, retrouvez les compos probables de ce choc ci-dessous.

19h07 : samedi soir, le natif de Bondy Kylian Mbappé a lui évoqué de nombreux sujets en conférence de presse. Et le champion du Monde français a notamment parlé de sa future confrontation avec Manuel Neuer, le gardien du Bayern Munich.

19h03 : à la veille de cette finale de C1, Hans-Dieter Flick et Joshua Kimmich côté munichois, et Thomas Tuchel et Kylian Mbappé pour le PSG, s'étaient présentés en conférence de presse d'avant-match. Si les membres du Bayern ont expliqué que le club parisien ne leur faisait pas peur, le coach allemand a lui évoqué l'état de ses troupes.

19h : c'est le grand jour ! Dans deux heures, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich vont croiser le fer à l'Estadio da Luz de Lisbonne en finale de Ligue des Champions. Le vainqueur aura le bonheur de soulever la coupe aux grandes oreilles...