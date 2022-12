France - Pologne : la réaction de Didier Deschamps

La suite après cette publicité

Après la victoire des Bleus (3-1) contre la Pologne, en huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar, Didier Deschamps s'est arrêté au micro de TF1 pour revenir sur cette solide qualification acquise par les joueurs tricolores : «Ca n'a pas été simple parce que cette équipe polonaise est bien organisée pour nous contrarier et repartir. Mais on a toujours cette capacité en modifiant quelques petits placements à la mi-temps, on a retrouvé beaucoup plus de liant et après c'est Kylian avec la capacité qu'il a à résoudre bien des problèmes, tant mieux pour nous», a déclaré le sélectionneur français.

«Il y a une unité depuis le départ, après évidemment les résultats et d'être quart de finalistes ce soir, c'est quelque chose de bien, ça vient concrétiser tout ça. Mais l'état d'esprit du groupe, j'ai un staff aussi qui bosse, qui est à leur disposition, c'est la joie partagée, on va avoir un peu plus de temps, donc on va profiter de nos proches et de notre famille, comme c'était prévu», a conclu Deschamps. Avec ce succès, la France va affronter l'Angleterre ou le Sénégal qui se rencontrent ce dimanche soir, dans l'autre huitième de finale du tableau. En attendant de connaître son prochain adversaire, l'aventure qatarie continue pour l'Equipe de France.