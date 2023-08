FC Metz - Olympique de Marseille : les compositions probables

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille est déjà de retour aux affaires. Eliminé dès le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions mardi soir face au Panathinaïkos, le club phocéen va devoir se reconcentrer sur la Ligue 1. Un championnat plutôt bien débuté avec ce succès renversant au Vélodrome le week-end dernier face à Reims (2-1) mais qui n’a pas gommé les manques actuels. Il faudra confirmer sur la pelouse du FC Metz cette fois, dès ce soir en ouverture de la 2e journée (coup d’envoi 21h).

Priorité aux locaux pour ce qui est des compositions probables. Sévèrement battus pour leur retour dans l’élite à Rennes (5-1), les Grenats ont besoin de reprendre de la confiance pour être au niveau de la Ligue 1 cette saison. Malgré cette cinglante défaite, Laszlo Boloni n’opterait pas quelques modifications dans son onze. Sans surprise, Oukidja resterait dans le but et la charnière serait la même avec le capitaine Traoré associé à Candé. Colin à droite et Kouao à gauche sont annoncés en l’absence de Matthieu Udol.

Ndiaye et Veretout sur le banc

Dans ce 4-3-3, Camara et Jean Jacques sont préssentis pour faire équipe avec N’Doram alors que devant, Sabaly et Mbaye seraient chargés d’alimenter Mikautadze. En face, Marcelino prépare quelques alternatives dans son équipe de départ. La défense, elle, ne devrait pas bouger. Pau Lopez sera bien titulaire avec un quatuor devant lui composé de droite à gauche de Clauss, Gigot, Mbemba et Lodi. En revanche dans l’entrejeu, l’entraîneur espagnol ferait à nouveau confiance en Kondogbia, suspendu face au Panathinaïkos.

L’ancien Madrilène sera épaulé par le capitaine Valentin Rongier, laissant Veretout sur le banc comme face à Reims. Ismaïla Sarr et Azzedine Ounahi sont bien partis pour démarrer sur les côtés et pour accompagner le duo d’attaque : Vitinha-Aubameyang. Remplaçant contre les Rémois, le Gabonais a inscrit ses deux premiers buts avec les Olympiens cette semaine. En forme, il sera probablement accompagné de Vitinha, lui qui a plutôt montré de bonnes choses sur ses deux premières sorties. Ndiaye serait cette fois sur le banc.

