LdC : l’Inter remporte le premier bras de fer contre l’Atlético de Madrid

C’est l’une des grandes affiches de ces 8es de finale de la Ligue des Champions. L’Inter Milan accueillait ce mardi soir l’Atlético de Madrid, sur la pelouse du stade Giuseppe-Meazza. Une bataille tactique entre deux entraîneurs charismatiques amis et anciens coéquipiers, Diego Simeone et Simone Inzaghi. A domicile, les Lombards s’articulaient dans un 3-5-2 avec Yann Sommer dans les cages derrière Benjamin Pavard, Stefan de Vrij et Alessandro Bastoni. Les couloirs étaient occupés par Matteo Darmian et Federico Dimarco. Hakan Çalhanoğlu était placé comme sentinelle avec Nicolo Barella et Henrikh Mkhitaryan à ses côtés. Le duo constitué de Lautaro Martínez et Marcus Thuram se tenait à l’avant. De leur côté, les Colchoneros s’organisaient dans un 3-5-2 avec Jan Oblak qui officiait comme dernier rempart. Devant lui, Axel Witsel, José Maria Giménez et Mario Hermoso en défense tandis que Nahuel Molina et Reinildo Mandava jouaient comme pistons. Rodrigo De Paul, Koke et Samuel Lino se retrouvaient dans l’entrejeu. Antoine Griezmann était logiquement associé à Marcos Llorente en attaque.

global 56 Possession 44 60 Duels gagnés 40 87 Passes réussies 84

La rencontre a commencé sur une grande intensité. L’Inter Milan enchaînait les longues phases de possession. Après un débordement sur la droite de Nicolò Barella bien lancé par Hakan Çalhanoğlu, le milieu italien a centré au premier poteau pour Marcus Thuram. Le Français a tenté de contrôler au lieu de frapper mais le ballon a été dévié en sortie de but (4e). Les Nerazzurri ont réalisé un gros pressing pour bien quadriller le terrain et ainsi bloquer les relances de l’Atlético de Madrid. Malgré une grande domination de la possession des Milanais, ce sont les Colchoneros qui se sont procurés la première grosse occasion. Samuel Lino est rentré dans la surface pour enrouler un tir qui est passé juste à droite du but de Yann Sommer (12e). Au cours de la suite du premier acte, les deux équipes se sont rendues coup sur coup sans jamais prendre le dessus jusqu’à la demi-heure. Les hommes de Simone Inzaghi ont ensuite réellement pris le dessus. Plusieurs belles opportunités offensives sont venues de Lautaro Martinez (37e, 38e) mais la défense madrilène ou encore Jan Oblak se montraient omniprésents. L’attaquant français, Marcus Thuram, a tenté une belle frappe avant la pause, captée en deux temps par le gardien slovène, après une jolie combinaison impliquant Martinez et Barella (43e).

Le sauveur Arnautovic !

Au retour des vestiaires, première mauvaise nouvelle pour les Nerazzurri avec la sortie sur blessure de Marcus Thuram, remplacé par Marko Arnautović. Côté madrilène, Diego Simeone a été contraint de changer José María Giménez, également touché, pour Stefan Savić. Sur la gauche, Federico Dimarco a été lancé par Benjamin Pavard qui a bien débordé. Il a centré fort vers le second poteau où Marko Arnautović s’est arraché pour placer le ballon au-dessus du cadre (49e). Coup sur coup, Samuel Lino puis Marcos Llorente (54e, 56e) ont tenté de trouver la brèche pour ouvrir le score dans la surface milanaise mais les deux tentatives ont fui le cadre de Yann Sommer. Provoquant entre les lignes, Marko Arnautović a redonné le ballon dans l’axe devant la surface pour Lautaro Martínez qui lui a remis sur la droite. Seul face à Jan Oblak, l’Autrichien a complètement loupé son tir (63e). Sur un magnifique centre sur la droite d’Hakan Çalhanoğlu vers le premier poteau, Lautaro Martínez a placé une belle tête qui a été captée par Jan Oblak (78e).

Et après tant d’opportunités ratées et d’occasions mal conclues, l’Inter Milan a enfin réussi à faire trembler les filets. Profitant d’une erreur de Reinildo Mandava, Lautaro Martínez est parti en contre dans l’axe et s’est présenté devant la surface adverse où il a frappé. Son tir a été détourné par Jan Oblak vers la gauche de la surface. Marko Arnautović a bien suivi pour conclure cette action d’un beau tir croisé que Samuel Lino n’a pas pu empêcher de rentrer dans les cages (1-0, 79e). Combatif sur son entrée, Alvaro Morata n’a pas réussi à répondre à l’Autrichien à deux reprises (88e, 90e). Le match retour aura lieu à Madrid, sur la pelouse du stade Cívitas Metropolitano, le 13 mars prochain. Première manche remportée par Simone Inzaghi.