Journal du Mercato : la grande révolution du Real Madrid se prépare !

Les infos du jour en France

Troisième du championnat et qualifiée pour le prochaine Ligue des Champions, l'AS Monaco se veut ambitieuse et compte bien garder ses meilleurs éléments. C'est le message qu'a tenu à faire passer Paul Mitchell, le directeur sportif du club asémiste en conférence de presse : «Pour la Champions League, l'idée, c’est améliorer l’équipe, de faire progresser nos joueurs. C'est une stratégie claire, on doit regarder sur le marché les joueurs qui peuvent arriver à ce niveau. Ma responsabilité est toujours de chercher mieux […] Je dois avoir l’ambition de bâtir une meilleure équipe.» La feuille de route est tracée en Principauté.

De son côté, Dimitri Payet (34 ans) sait de quoi son avenir sera fait. Et c'est à l'Olympique de Marseille qu'il jouera la saison prochaine comme il l'a déclaré à l'issue de la saison : «Moi, je serai là, c'est une certitude. Le coach aussi. On a forcément besoin de recruter, on repart sur un nouveau cycle. À nous de bien les accueillir et de bien se préparer pour commencer la saison au taquet.» Ce qui ne sera pas le cas de son désormais ex-coéquipier, Hiroki Sakai (31 ans). Le Japonais a annoncé son départ du club phocéen après 5 ans passés sur la Cannebière. Le latéral droit a décidé de quitter l’Europe.

Lyon va bouger aussi cet été sur le mercato. Et cela pourrait vite commencer dans le sens des départs. Selon nos informations, Djamel Benlamri (31 ans) ne devrait pas s'éterniser dans le Rhône. Le défenseur algérien a des touches au Moyen Orient ainsi qu'en Turquie, où son profil est apprécié.

Les infos du jour à l'étranger

En Angleterre, Liverpool pourrait vite se montrer actif sur le prochain marché des transferts. Le club anglais pourrait s'attaquer rapidement à Yves Bissouma (24 ans). Auteur d'une saison pleine avec Brighton, le Malien aurait tapé dans l'œil des Reds, qui seraient prêts à poser 40 M€ sur la table pour s'attacher ses services selon le Daily Mail.

Chez le champion de Premier League, Manchester City, on sait que Sergio Agüero va quitter le club après la finale de Ligue des Champions contre Chelsea (29 mai, à suivre en direct sur notre site) Pep Guardiola a d'ailleurs livré une annonce de taille pour l'avenir de l'Argentin. Selon lui, Agüero est bien en partance pour le FC Barcelone qui le courtise depuis de longs mois. «Je suis presque sûr. Peut-être que je vais trahir un secret, mais il est peut-être proche d'un accord avec le club de mon cœur, Barcelone.»

Le focus du jour

Après une saison décevante, le Real Madrid pourrait entamer un nouveau cycle la saison prochaine, en commençant par le poste d'entraîneur. Zinedine Zidane fait planer le doute quant à son avenir mais selon les derniers échos, le Français pourrait partir dans les prochains jours. Plusieurs noms sont évoqués pour lui succéder. Notamment, celui de Raúl. L'ancien buteur dirige actuellement la réserve du Real et serait un candidat idéal mais l'ombre de Massimiliano Allegri plane également au dessus de la capitale espagnole.

Mais c'est surtout dans le sens des départs que les Merengues devraient se montrer actifs cet été. Avec les pertes financières énormes liées au Covid, le club madrilène va devoir vendre s'il veut acheter. Plus question de prêts, des ventes seront privilégiées. Ainsi des joueurs comme Marcelo (34 ans) pourrait se voir indiquer la porte de sortie. Le Brésilien pourrait rebondir en MLS où l'Inter Miami lui fait les yeux doux. Brahim Diaz (21 ans) pourrait être cédé définitivement à l'AC Milan, où il était prêté cette saison. Même chose pour Borja Mayoral (24 ans) qui, lui, évoluait sous le maillot de l'AS Roma cette année. Par ailleurs, le Real devra également mener une réflexion sur des joueurs comme Takefusa Kubo (19 ans), Luka Jović (23 ans), Jesús Vallejo (24 ans) ou encore Reinier Jesus (19 ans).

Mais certains cadres pourraient aussi partir cet été. Comme révélé par la presse espagnole ces dernières semaines, Raphaël Varane (28 ans) ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante. Le champion du Monde pourrait rejoindre Manchester United, qui en a fait une priorité pour renforcer sa défense. Décevant depuis son arrivée en 2019, Eden Hazard (30 ans) pourrait lui aussi voir son avenir le mener loin de Madrid. La direction chercherait à s'en débarrasser afin de libérer de la masse salariale.

Enfin, les Madrilènes devront aussi gérer l'épineux dosser Sergio Ramos (35 ans). Le défenseur espagnol est en fin de contrat mais les discussions pour une prolongation traînent en longueur et il pourrait aller voir ailleurs, après seize ans au sein de la Casa Blanca. Autre dossier compliqué à gérer, celui de Gareth Bale (31 ans). Après son prêt à Tottenham, le Gallois va revenir au Real où il est sous contrat jusqu'en juin 2022...

Les principaux officiels du jour

C'est officiel, Stevan Jovetic va quitter l'AS Monaco dans les prochains jours. En fin de contrat cet été, l'attaquant monténégrin n'a pas trouvé d'accord avec l'ASM pour poursuivre en Principauté, et devra donc se trouver un nouveau challenge.

La Ligue 1 assiste également à une véritable valse des entraîneurs puisque Rudi Garcia a officialisé son départ de l'OL en conférence de presse, hier. Clap de fin également pour Thierry Laurey du côté de Strasbourg ou encore pour Stéphane Moulin à Angers. L'été s'annonce également mouvementé sur les bancs du championnat de France.

Enfin à l'étranger, Mario Mandzukic a officialisé son départ de l'AC Milan. Arrivé cet hiver en Lombardie, le Croate n'aura disputé que onze petits matches en Serie A et devra se chercher un nouveau défi cet été.