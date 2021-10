Liverpool : aucun joueur n’est meilleur que Mohamed Salah selon Jürgen Klopp

Une nouvelle fois auteur d’un but magnifique ce samedi face à Watford (0-5), Mohamed Salah a reçu les éloges de son entraîneur après la rencontre. Liverpool est actuellement en tête du classement de Premier League, en attendant le déplacement de Chelsea à Brentford (samedi à 18h30).

« Sa performance a été énorme. Il est le meilleur », a déclaré Jürgen Klopp au micro de BT Sports. « Nous le voyons tous. Qui est meilleur que lui en ce moment ? Nous n'avons pas à parler de ce que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont fait pour le football et leur domination. Mais actuellement, il est le meilleur. »

