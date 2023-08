L’AS Monaco frappe un gros coup en s’offrant Folarin Balogun !

La suite après cette publicité

Folarin Balogun sur le Rocher, c’est officiel ! En discussions avancées avec les Gunners depuis plusieurs jours, l’AS Monaco a trouvé un accord total avec la formation londonienne pour le transfert du natif de New York. Le joueur présent en Principauté depuis mardi a bouclé sa visite médicale sans encombre. Une opération qui va rapporter environ 30 millions d’euros au vice-champion d’Angleterre en titre (plus des bonus pouvant atteindre au plus 10 M€).

Suivi depuis de longs mois et ciblé depuis le début du mercato par la direction sportive du club de la Principauté (l’ASM avait fait une première approche en proposant une vingtaine de millions d’euros en juillet, en marge de l’Emirates Cup face à Arsenal), le buteur américain (2 sélections, 1 but) était très courtisé (Chelsea, Inter Milan ou encore Fulham). Mais la ténacité de l’ASM, qui a pu compter sur le soutien de son président Dmitri Rybolovlev pour réaliser ce coup, a contribué à convaincre Folarin Balogun de faire son retour en Ligue 1.

« L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de l’attaquant Folarin Balogun en provenance d’Arsenal. L’international américain, 22 ans, s’est engagé pour 5 saisons et est désormais lié avec le club monégasque jusqu’en juin 2028 », précise le communiqué du club pour officialiser la nouvelle. Prêté la saison dernière du côté du Stade de Reims, Folarin Balogun s’était particulièrement illustré, inscrivant 22 réalisations et délivrant 3 offrandes en 39 matches toutes compétitions confondues. Révélation de Ligue 1, l’attaquant de 22 ans avait, depuis, fait son retour en Angleterre où son contrat avec Arsenal terminait le 30 juin 2025.

L’ASM frappe fort !

Ne faisant pas partie des plans de Mikel Arteta pour les Gunners, l’avant-centre passé par Middlesbrough a donc finalement opté pour le projet asémiste. Sous la houlette d’Adi Hütter, nouvel architecte de l’équipe de la Principauté, Balogun va ainsi retrouver un championnat qu’il connaît parfaitement et où il a déjà fait ses preuves. Véritable poison pour les défenses adverses, impressionnant de sang-froid face au but, rapide et capable de prendre la profondeur, le droitier d’1m78, qui s’est engagé pour cinq saisons, apportera ainsi une solution supplémentaire au technicien allemand et un profil complémentaire à celui de Wissam Ben Yedder ou Breel Embolo.

Avec un Breel Embolo blessé et un Wissam Ben Yedder, dont le rendement ne semble pas altéré par les ennuis judiciaires, l’AS Monaco réalise, quoi qu’il en soit, un nouveau très joli coup sur le marché des transferts. Un deal qui a sans doute été permis par les nombreuses ventes réalisées depuis un an sur le mercato (Disasi, Badiashile, Tchouameni et même Diop). Pour rappel, les dirigeants monégasques peuvent d’ores et déjà se targuer d’avoir enrôlé Denis Zakaria, arrivé en provenance de la Juventus Turin, Mohammed Salisu, défenseur arraché à Southampton, Wilfried Singo, passé par le Torino FC, ou encore Philipp Köhn, ancien gardien du Red Bull Salzbourg.