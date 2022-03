Les Ultramarines répondent à Benoît Costil

Après les incidents du week-end survenus lors du match face à Montpellier, Benoît Costil avait été accusé de racisme par les Ultramarines, un groupe important de supporters. Malgré le soutien de ses coéquipiers, le gardien ne se sent plus à l'aise en Aquitaine et pourrait quitter le club au plus vite, surtout que sa direction a mis un temps fou à le soutenir.

La suite après cette publicité

En réponse à cette accusation, le portier a décidé de porter plainte. Les Ultramarines n'ont pas tardé à répondre via un communiqué publié sur Twitter dans lequel on peut lire : «il faut être clair : les paroles et les gestes de Benoît Costil sont la plus grande offense que le Virage Sud ait connue de la part d'un joueur depuis sa création. Belle récompense pour une tribune dont tout le monde vante encore la fidélité dans ces moments abominables, pour des passionnés qui se saignent encore financièrement pour suivre l'équipe à des centaines de kilomètres. »