Bayern Munich-PSG : Robert Lewandowski touché au genou !

Serial buteur du Bayern Munich, Robert Lewandowski (32 ans) est une véritable machine. Auteur de 35 buts en 25 matches de Bundesliga, l’international polonais (118 sélections, 66 buts) est l’un des atouts du club allemand pour remporter une deuxième Ligue des Champions consécutive. Mais depuis ce week-end, la Bavière est en état d’alerte. Alors qu’il venait de planter un doublé face à Andorre dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar (3-0), Lewandowski a dû céder sa place après un choc avec un adversaire.

De quoi déclencher les alarmes munichoises puisque les premiers éléments évoquaient une blessure au genou. À commencer par l’ancien président du club, Uli Hoeness. « Mon cœur vient de s'arrêter. Espérons qu'il ne s'est pas passé grand-chose », déclarait-il sur la chaîne allemande RTL au moment des faits. Quelques instants plus tard, Paulo Sousa, l’ancien coach bordelais devenu sélectionneur de la Pologne, a confirmé qu’il s’agissait bien d’une alerte au niveau du genou.

Le Bayern retient son souffle

« Il a ressenti une petite douleur au genou, c’est pourquoi nous avons mis un peu de glace dessus. Il doit se reposer et bien dormir maintenant. Comme je l'ai dit, nous espérons que ce n'est rien de grave. » Aujourd’hui, la sélection polonaise indique via un communiqué que l’attaquant a quitté le rassemblement. Lewandowski souffre d’une blessure ligamentaire au genou droit. Aucun risque ne sera pris avec lui et une indisponibilité entre 5 et 10 jours est annoncée, dans le meilleur des cas.

La présence du Polonais lors du choc de Bundesliga face au RB Leipzig (le 3 avril) est donc très incertaine, voire impossible. Pour ce qui est du quart de finale aller face au Paris Saint-Germain, l’incertitude est de mise et il faudra sûrement attendre le week-end prochain pour savoir si Lewandowski sera suffisamment remis pour être présent sur la pelouse de l’Allianz Arena le mercredi 7 avril au soir.