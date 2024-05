Brajan Gruda, la pépite allemande à 50M€ qui rend fou l’Europe

Mayence a connu une saison douloureuse. Dans la zone rouge de la 1re à la 32e journée de Bundesliga (si on excepte une 13e place à la J2 et une 15e place à la J30), le Karnevalsverein a failli retourner en deuxième division pour la première fois depuis 2009. Dans la difficulté, une pépite a germé et son nom c’est Brajan Gruda. Né à Speyer, ce binational germano-albanais est l’une des plus grosses pépites du centre de formation de Mayence. Fils de Bujar Gruda un ancien joueur, il a aussi deux oncles (Azis et Armando) et trois cousins (William, Ildi et Mirsad) qui ont ou font carrière dans le football. Un environnement propice au développement pour le grand talent de la famille. Ailier droit, capable de jouer comme milieu offensif et avant-centre, le gaucher a rapidement choisi l’Allemagne avec qui il a pris part aux différentes classes d’âge des U15 aux U21 (19 capes, 7 buts). D’ailleurs, il a été récompensé par la médaille d’argent au Trophée Fritz Walter (qui récompense les meilleurs U17 et U19 du pays) derrière Youssoufa Moukoko et devant Umut Tohumcu.

La suite après cette publicité

«Je vois une très bonne évolution. Beaucoup de gens ne remarquent pas tout et ne voient que les minutes qu’il passe sur le terrain. Je le vois tous les jours de ma vie et j’ai aussi de l’expérience avec des joueurs de son âge. De nombreux facteurs entrent en jeu. Nous devons le construire avec soin. Cela doit continuer. Il y a quelques différences simples entre un jeune de 19 ans et un jeune de 26 ans», notait d’ailleurs son ancien coach Bo Svensson en début de saison. D’un rôle de joker, il a su terminer fort la saison et facture 4 buts et 3 offrandes en 30 matches ainsi que des dribbles et de grosses différences. «Il a montré tout ce dont nous avions besoin dans le club. Nous devons être courageux et rester solidaires. C’est quelque chose de grand quand un jeune de 19 ans laisse une telle marque» notait son coach Bo Henriksen avec enthousiasme en cette fin de saison.

À lire

Bayern : Karl-Heinz Rummenigge confirme l’arrivée de Vincent Kompany

Déjà 50M€ et de nombreux prétendants

Des prestations qui ne laissent pas insensibles les prétendants dans ce dossier. Liverpool, Aston Villa et Newcastle United sont notamment intéressés tout comme cinq formations allemandes avec le Bayer Leverkusen, Stuttgart, le RB Leipzig, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Particulièrement désiré cet été, il était valorisé à 20 millions d’euros mais Mayence a déjà fixé le prix et il est plutôt salé. Alors que le tandem Bayer Leverkusen - Bayern Munich semble se dégager, Bild annonce que Mayence attend 50 millions d’euros pour le dernier prodige du football allemand.

La suite après cette publicité

Un statut plutôt assumé puisqu’il a un statut assez privilégié cet été. S’il n’a pas encore convaincu Julian Nagelsmann et ne figure pas parmi la pré-liste de 27 joueurs cochés par le sélectionneur, il est appelé en équipe U21. D’ailleurs, Julian Nagelsmann a demandé à ce qu’il s’entraîne avec le groupe A avec Rocco Reitz du Borussia Mönchengladbach pendant le début de la préparation de l’Euro. Une belle marque de confiance puisque l’ancien coach de Leipzig et du Bayern Munich semble vouloir vite lui faire confiance et espère qu’il passera à l’étage supérieur : «il est extrêmement créatif dans le dernier tiers, c’est un excellent footballeur. C’est important qu’il ait du rythme en tant que jeune joueur, donc j’ai hâte de voir s’il est prêt à franchir le pas.»