Tottenham-Chelsea : les compositions probables

Deux équipes en difficultés qui veulent se rapprocher des places européennes. Voilà comment nous pourrions résumer ce choc, ce derby londonien, du jour entre Tottenham et Chelsea, en clôture de la 22e journée de Premier League (21h). L'équipe de José Mourinho reste sur deux cinglants revers la semaine dernière (contre Liverpool et à Brighton) et se retrouve désormais 7e.

Alors que Chelsea, désormais coaché par Thomas Tuchel, espère poursuivre sa petite éclaircie de deux matches sans défaite et sans prendre de but. Pour cela, selon le Daily Mirror, le technicien allemand reconduira son 3-4-1-2 avec Mason Mount en meneur de jeu et un duo Abraham-Werner devant. En face, Tottenham devrait se présenter dans son 4-2-3-1 habituel sans Kane et Alderweireld, indisponibles pour cette rencontre.