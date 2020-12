PL : Leeds battu par West Ham

La 12e journée de Premier League débutait ce vendredi soir avec une rencontre entre Leeds (14e, 14 pts) et West Ham (8e, 17 pts) à Elland Road. Battue par Chelsea le week-end dernier, l'équipe de Marcelo Bielsa voulait relever la tête, tout comme les Hammers qui avaient eux perdu face à Manchester United.

Après un penalty de Klich pour les locaux (6e, 1-0), les visiteurs inversaient la tendance grâce à des buts de Soucek (25e, 1-1) et Ogbonna (80e, 1-2). Avec Benrahma comme titulaire, les Hammers s'imposaient donc d'un but et prenait la cinquième place. Les Whites étaient eux quatorzièmes, avant la suite de cette journée de Premier League.

