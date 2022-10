Newcastle : le phénomène Sven Botman a déjà mis tout le monde d'accord

La suite après cette publicité

Sixième de Premier League après 10 journées disputées, Newcastle a clairement su démarrer du bon pied. Ambitieux depuis leur rachat, les Magpies ont mis les moyens pour offrir à leur coach Eddie Howe une équipe capable de jouer la première partie de tableau. Dépensant 136 millions d'euros sur le marché, les Toons ont ciblé intelligemment les profils avec 4 recrues importantes : Alexander Isak (Real Sociedad, 70M€), Matt Targett (Aston Villa, 17,5M€), Nick Pope (Burnley, 11,5M€) et Sven Botman (Lille, 37M€). Quatre renforts précieux, dont le dernier qui a parfaitement transfiguré les Toons. Comme à Lille où son incorporation avait fait des étincelles avec José Fonte et permis aux Dogues d'avoir un socle solide lors du titre glané en 2021, Sven Botman s'est vite rendu indispensable. Après 9 matches disputés, dont 8 en Premier League, les choses se passent bien pour le défenseur central de 22 ans. Newcastle est la meilleure défense du Royaume avec seulement neuf buts encaissés, soit un de moins qu'Arsenal, Manchester City, Tottenham et Chelsea.

Participant aux 4 clean-sheets de sa formation, il forme un duo redoutable avec le Suisse Fabian Schär qui a retrouvé son meilleur niveau avec l'arrivée du Néerlandais. De plus, une concurrence solide à trois s'est formée avec Dan Burn qui obtient pas mal de temps de jeu. Ce dernier n'a d'ailleurs pas manqué de souligner l'apport de Sven Botman pour The Athletic : «l'arrivée de Sven a fait monter les niveaux. Jamaal (Lascelles ndlr) a dit quand je suis venu, cela crée une compétition pour les places et tout le monde veut jouer.» Un joli casse-tête pour Eddie Howe qui n'a pas hésité à mettre Sven Botman sur le banc contre Liverpool (défaite 2-1) et Bournemouth (1-1). Néanmoins, la dynamique du Néerlandais est impressionnante sur les derniers matches et le choc de dimanche dernier contre Manchester United a confirmé cela. Parvenant à garder ses buts inviolés, Newcastle a réalisé une grosse prestation avec en tête de file Sven Botman. Apportant sérénité et de la fiabilité dans les duels, le roc d'1m95 a rendu parfaitement stérile les Red Devils.

Eddie Howe est sous le charme

Une prestation que le média local The Chronicle a fortement valorisée : «Botman a gardé Ronaldo silencieux à Old Trafford dimanche. Le Néerlandais a conclu en toute confiance un partenariat avec son partenaire de défense Fabian Schär. Il est le premier nom sur la feuille de match, car il garantit au manager Eddie Howe une superbe performance. La mission de Botman était de faire taire Ronaldo et c'est exactement ce qu'il a fait.» Fan du Portugais, Sven Botman n'a pas fait de cadeaux à son idole qui a passé une rencontre compliquée. Après ce match plein, son coach Eddie Howe n'a pas manqué de le féliciter : «c'est un garçon sobre. Il est très concentré sur ses missions et aussi ambitieux. Il veut toujours s'améliorer. Il est toujours à l'écoute et apprend, donc il se développe bien aussi. Son influence donne à l'équipe un sentiment de calme. Et il est aussi bon sur le ballon. Aujourd'hui, il était très bon.» Un début d'aventure anglaise canon pour l'international U21 néerlandais qui garde la Coupe du monde 2022 dans un coin de la tête et se donne les moyens pour enfin obtenir sa première cape internationale.

Eddie Howe on Sven Botman:



"My faith in him is huge. We really fought to sign him and we stuck to our guns because he was the one we wanted. I see so much potential in his game. He's very good on the ball but he's surprised me with how good his technical delivery has been." pic.twitter.com/Xb8sI710iu — Newcastle United FC (@NUFC) October 18, 2022

Ne connaissant toujours pas la défaite dans la Perfide Albion, Sven Botman aura l'occasion de se montrer d'ici là avec Everton (19 octobre), Tottenham (23 octobre), Aston Villa (29 octobre), Southampton (6 novembre) et Chelsea (12 novembre) à rencontrer d'ici le Mondial qatari. Des affiches savoureuses pour un joueur qui n'a toujours pas connu la défaite en Premier League quand il était sur le terrain. Avant d'affronter les Toffees ce mercredi, le coach Eddie Howe a encore une fois rappelé l'importance du natif de Badhoevedorp dans son équipe : «ma foi en lui est énorme. Nous nous sommes vraiment battus pour le signer et nous sommes restés fidèles à nos principes parce que c'était celui que nous voulions. Je vois tellement de potentiel dans son jeu. Il est très bon avec le ballon, mais il m'a surpris à quel point sa distribution du jeu a été techniquement bonne. Il est très calme dans un championnat très frénétique et c'est vraiment précieux. Défensivement, il a tous les outils. Il doit travailler et développer des parties de son jeu comme tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il a une énorme plate-forme pour construire et devenir le défenseur qu'il va être.» Modèle de sûreté à 22 ans, Sven Botman n'a pas fini d'impressionner son monde !