Liga : l'Atlético écarte la Real Sociedad et reprend la tête de la Liga

En attendant la suite de cette 15e journée de Liga avec le match du FC Barcelone, le choc de la soirée opposait la Real Sociedad à l’Atlético de Madrid. Les Basques, troisièmes, accueillaient le co-leader madrilène du championnat. Une affiche qui faisait saliver, mais qui n’a pas accouché d’un grand spectacle en termes de buts. Tout du moins en première période. Au retour des vestiaires, les Colchoneros ont su faire la différence pour s'imposer 2-0 grâce à Hermoso et Llorente.

Une très bonne opération au classement puisque l'Atlético prend provisoirement trois points d'avance sur le Real Madrid. A noter qu’il y avait une deuxième rencontre à 22h. Un match de mal classés entre Huesca (19e) et Levante (17e). Au final, le plus mal classé a ouvert le score grâce à un penalty de Ontiveros. Mais les visiteurs ne se sont pas démontés et sont revenus au score juste avant l'heure de jeu par Melero. 1-1, le score ne bougera plus. Huesca reste 19e, Levante remonte à la 14e place.

