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Ligue 1

PSG : l’agent de Nuno Mendes est à Madrid

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Nuno Mendes avec le PSG @Maxppp

Ce jeudi, El Chiringuito a dévoilé une petite indiscrétion concernant le mercato. La célèbre émission espagnole, présentée par Josep Pedrerol, révèle que l’agent Miguel Pinho est arrivé à Madrid hier soir.

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El Chiringuito TV
‼️🇵🇹 Miguel Pinho, uno de los mejores representantes del mundo, llegó anoche a Madrid.

👉 Entre sus representados se encuentran Nuno Mendes y Bruno Fernandes.

📹 Imagen captada por @marcosbenito9.
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El Chiringuito rappelle qu’il représente les intérêts de Nuno Mendes, latéral gauche du Paris Saint-Germain. Mais également ceux de Bruno Fernandes, milieu de Manchester United. Il n’est pas précisé pour quel joueur il est venu dans la capitale ibérique et avec quel club il est venu discuter. Mais sa présence fait grand bruit de l’autre côté des Pyrénées, où on estime qu’une telle visite n’est pas anodine. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
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