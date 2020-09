Le Bayer Leverkusen veut dépouiller l'OM et le PSG

Avec un très gros chèque en poche obtenu pour le transfert de sa pépite Kai Havertz, 100 M€ environ, le Bayer Leverkusen s'annonce comme un des animateurs de cette fin de mercato. Et visiblement, le club allemand a l'intention de venir faire son marché de l'autre côté du Rhin, dans notre chère Ligue 1. À Marseille d'abord.

France Football assure en effet que les pensionnaires de la BayArena sont sur les traces de deux Olympiens : Bouna Sarr (28 ans) et Florian Thauvin (27 ans). Sous contrat jusqu'en juin 2022, le profil polyvalent de l'ancien Messin, capable de jouer sur toute l'aile droite, plaît énormément. Aux dernières nouvelles, les Ciel-et-Blanc attendaient au moins 15 M€ pour discuter d'un possible transfert.

Draxler en plan B

L'ailier marseillais, en fin de contrat en juin 2021, séduit aussi beaucoup Peter Bosz. Pour autant, le natif d'Orléans ayant répété qu'il souhaitait passer la saison 2020/21 à l'OM, l'entraîneur batave risque d'avoir peu de chances d'aboutir dans cette affaire. Le 10 Sport nous apprend que le coach étudie une piste de repli, toujours en France, mais du côté du Paris SG cette fois, à savoir Julian Draxler (26 ans).

Déjà pisté par le Hertha Berlin, le milieu international allemand, qui joue les utilités dans la capitale, est en fin de bail en juin 2021 et figure parmi les candidats aux départs souhaités par le directeur sportif Leonardo. Un terrain plus propice aux discussions. Une chose est sûre : le Bayer, qui a aussi tenté sa chance pour le Monégasque Benoît Badiashile (19 ans), adore la Ligue 1 et devrait y poursuivre, comme l'été dernier avec l'arrivée de Moussa Diaby (21 ans) en provenance du PSG, ses emplettes.