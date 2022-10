OM : la terrible inefficacité offensive

La suite après cette publicité

Ce samedi soir, avant de retrouver la Ligue des Champions contre Francfort en Allemagne, l'Olympique de Marseille accueillait, à l'Orange Vélodrome, le Racing Club de Lens. C'était une rencontre importante. D'une part parce que les Artésiens avaient traumatisé Jorge Sampaoli la saison dernière, mais aussi parce que les hommes d'Igor Tudor pouvaient être un brin distancé du podium en cas de défaite.

Dans une ambiance survoltée malgré un Vélodrome amputé de la partie basse de son virage sud suspendue pour usage d'engins pyrotechniques, les Marseillais ont fait une première période très jolie. C'était aussi rugueux puisqu'à chaque contact, des joueurs restaient à terre et Mattéo Guendouzi venait quémander quelque chose à l'arbitre. Cela a été chaud aussi entre Seko Fofana et Léo Balerdi. Le défenseur argentin ne cessant de crier sur l'Ivoirien à chaque duel remporté.

C'est dans cette ambiance tendue que les joueurs d'Igor Tudor se sont inclinés (0-1), grâce à un but de David Pereira da Costa d'une frappe lointaine contrée par le malheureux Léonardo Balerdi (78e). Mais ce n'est pas franchement dans le jeu, où ils ont été longuement supérieurs, que l'OM s'est incliné ce samedi soir. C'est avant tout à cause de la maladresse offensive.

«Si une équipe devait gagner ce soir, ça devait être nous »

On ne compte pas vraiment les occasions de Clauss manquées, car ses tentatives n'étaient pas cadrées. À l'issue de l'une de celles-ci, il s'est d'ailleurs étendu derrière le but de Brice Samba. Quand ce n'était pas Clauss, c'était Guendouzi ou Sanchez et quand c'était cadré, c'était Brice Samba qui sauvait les siens de très belle manière. Des statistiques très faibles en termes de tirs cadrés pour l'OM (13 tentatives, 3 petites cadrées).

Pour autant, Igor Tudor, en conférence de presse, n'a pas voulu s'étendre sur ce défaut : « je vais vous dire ce que je leur ai dit (aux joueurs, ndlr). Je les ai vus tristes, mais ils n'avaient pas à l'être. Ils ont fait un bon match, le foot ce n'est pas toujours juste ou correct, si une équipe devait gagner ce soir, ça devait être nous. Inquiet ? Non, je suis fier de l'équipe, de ce qu'ils ont fait. Ils auraient mérité plus. Il faut qu'ils gardent la tête haute, on a un match à préparer pour dans quatre jours. Je ne me rappelle pas de match qu'on a gagné sans avoir mérité. Je ne pense pas que c'était de la chance ou de la malchance », a expliqué le géant croate lors des cinq petites questions d'après-match.