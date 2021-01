FC Barcelone : la situation financière est encore plus catastrophique que prévu

La suite après cette publicité

Ce n'est plus un secret, le FC Barcelone est dans une situation financière terrible. Déjà mal en point avant la crise du coronavirus, cette dernière a terminé d'achever l'institution catalane. Carles Tusquets, le président intérimaire, et les trois candidats aux élections présidentielles du 7 mars ont déjà fait savoir que le club allait mettre longtemps à se relever de son état actuel, et que le redressement économique du club était aujourd'hui la priorité.

Et quand on se fie aux chiffres de l'exercice 2019/2020 relayés par le site spécialisé en finance du sport Palco23, c'est probablement encore plus grave que ce qu'on pouvait penser. Concrètement, les passifs financiers, qui regroupent l'intégralité des dettes du Barça, s'élèvent à 1,173 milliard d'euros, soit 15% de plus que sur la saison 2018/2019 ! La dette nette est de 488,4 millions d'euros, alors que les dettes avec des entreprises de crédit sont ainsi passées de 72,3 millions d'euros à 279,3 millions d'euros.

Le merchandising du Barça, placé comme garantie

Une situation financière tout simplement insoutenable, d'autant plus que les Barcelonais n'ont pas pu régler certaines parties de leur dette, comme celle de 90 millions d'euros avec Goldman Sachs, contractée pour lancer le financement de l'Espai Barça. Le club a ainsi dû placer certaines de ses sociétés comme Barça Licensing&Merchandising, qui comme son nom l'indique gère le merchandising du club, comme garantie pour le remboursement de la dette.

Concrètement, qu'est-ce que cela implique ? Une politique d'austérité énorme tout simplement, puisque sur cette dette totale, il y a 730 millions d'euros à rembourser sur le court terme ! Autant dire que le futur président du club devra se montrer pour le moins inventif, qu'il va falloir se séparer de plusieurs joueurs et qu'il est très peu probable de voir de grosses arrivées dans les prochains mois...