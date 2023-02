Ligue 1 : le Stade Rennais tombe à Toulouse et n’est plus assuré de rester dans le top 5

Pour la première affiche de la 23e journée de Ligue 1, le Stade Rennais, cinquième avant cette rencontre, se déplaçait sur la pelouse ensoleillée du Stadium municipal pour y affronter le Toulouse FC, 12e au classement. Une sortie en Occitanie qui pouvait permettre au club breton de revenir provisoirement à trois points du Racing Club de Lens, au pied du podium et en déplacement à Lyon ce dimanche soir. Les Violets, quant à eux, pouvaient garantir un peu plus leur place dans le ventre mou du championnat et ainsi s’éloigner au mieux de la zone rouge. Dès le début de match, les hommes de Bruno Genesio mettaient la pression sur leur adversaire, mais ne se procuraient pas de réelle occasion.

Car la première était à mettre au crédit de Zakaria Aboukhlal, finalement signalé hors-jeu sur son but mis dans les cages vides (10e). Jérémy Doku inquiétait enfin Maxime Dupé, mais le portier toulousain gardait ses filets intacts (21e). Rafael Ratao débloquait finalement la marque sur un beau mouvement collectif (1-0, 27e), suivi dans la foulée de l’attaquant marocain, qui n’était plus en position illicite pour reprendre en renard des surfaces la frappe de Fares Chaïbi (2-0, 28e). Après le but du break, Aboukhlal, débordait parfaitement sur son flanc gauche, se muait en passeur pour servir un Thijs Dallinga clinique face à un Steve Mandanda aux fraises (3-0, 37e).

Rennes a réagi

Il avait fallu trois buts toulousains pour revoir un Stade Rennais dominant mais pas tranchant, en témoigne le remuant Doku, encore lui, heurtant la transversale pour venir faire trembler les tribunes du Stadium (44e), avant de rater sa reprise de l’intérieur du pied (45+1e). Au retour des vestiaires, à l’initiative de Doku, le SRFC réduisait la marque grâce à Anthony Rouault, qui déviait le centre du numéro 10 rennais dans ses propres buts (3-1, 55e). De quoi relancer un peu plus les pensionnaires du Roazhon Park. Désiré Doué (58e), impliqué sur le premier but breton, et le Diable Rouge (67e), qui paraissait être le seul dynamiteur côté rouge, sollicitaient un Dupé vigilant et rassurant dans ses interventions.

Sur un bon centre de Ratao au point de penalty, les Toulousains trouvaient le poteau gauche de Mandanda à deux reprises, avant que cette grosse action ne soit interrompue par une faute sur Joe Rodon (67e). Derrière, les Rennais continuaient de pousser pour revenir dans la rencontre et se créaient quelques opportunités par Warmed Omari, de la tête sur corner (78e), et Gouiri, dont le centre pour Karl Toko Ekambi était dévié au dernier moment par la défense adverse (79e). Le score ne changeait plus jusqu’au coup de sifflet final (3-1). Toulouse monte provisoirement dans le top 10 grâce aux trois points, Rennes n’est pas assuré de rester 5e à l’issue du week-end.