Liga : le Real Madrid dompte Valladolid avec un triplé de Mbappé

Ce samedi, le Real Madrid avait l’occasion de frapper un grand coup en Liga face au Real Valladolid. Leader, le club madrilène pouvait profiter du match nul de l’Atlético de Madrid un peu plus tôt dans la journée face à Villarreal (1-1) pour prendre le large en tête du classement. Pour ce faire, Carlo Ancelotti décidait d’aligner un onze remanié, avec une attaque composée de Brahim Diaz, Jude Bellingham et Rodrygo en soutien de Kylian Mbappé. Malgré cela, les Merengues ont affiché une nette supériorité dès les premiers instants de la rencontre.

Face à des Pucelanos en souffrance cette saison et bons derniers du championnat ibérique, les Madrilènes se sont procurés la première occasion du match avec la frappe lointaine et dangereuse d’un Kylian Mbappé en jambes et auteur de cinq buts lors des quatre derniers matches. Alors que les Madrilènes ont fait de la moitié de terrain des locaux leur siège, les occasions du club de la capitale se sont multipliées et le verrou de Valladolid a sauté. Quelques secondes après une frappe dangereuse de Rodrygo (29e), Mbappé a ouvert le score après une belle frappe du gauche qui est venue des suites d’une association astucieuse avec Jude Bellingham (0-1, 31e).

8 buts lors des 5 derniers matches pour Kylian Mbappé

Lancés, les coéquipiers d’Aurélien Tchouaméni n’ont eu aucun problème à tenir ce résultat qui faisait clairement leurs affaires. Mieux encore, le Real a montré une réelle supériorité dans le jeu. Une domination qui leur a permis de prendre le large au retour des vestiaires. Dans un contre rondement mené, Kylian Mbappé s’est retrouvé sur la gauche de la surface et a trompé Karl Hein d’une superbe frappe croisée (0-2, 57e). En maîtrise, la Maison Blanche a contrôlé la rencontre et Thibaut Courtois n’a rien eu à faire ce soir.

Toujours offensif, les visiteurs ont failli inscrire un troisième but sur une tentative lointaine de Luka Modric (85e). Finalement, ce troisième but est venu sur un penalty qui a valu un carton rouge à Mario Martin mais qui a permis à un Kylian Mbappé confiant de s’offrir un triplé bienvenu (0-3, 90+1e). Avec ce succès net et sans bavure, le Real Madrid enchaîne avec une quatrième victoire en Liga. Les ouailles de Carlo Ancelotti prennent quatre points d’avance sur l’Atlético en tête du classement et se mettent à l’abri. De son côté, Valladolid n’y arrive toujours pas et est englué à la dernière place.